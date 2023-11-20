聖谷企業家獅子會 新團隊就任

蒙市市長Jose Sanchez（左三）出席並向會長Yvonne Shiue（左一）領導團隊頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

聖谷企業家獅子會（SGV Entrepreneur Lions Club）第12屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，日前在蒙特利公園市 舉行，新任會長Yvonne Shiue率新任理事團隊第一副會長李小珍（Ronnie Lee）、財務長Kevin Hwang、 秘書長Louis Yau、會員主席Benson Cheung走馬上任。

美國國會議員趙美心代表、蒙市市長Jose Sanchez出席，並向會長Yvonne Shiue、新任理事頒發賀狀。在國際狮子會D4-L2區總監顧思佳等人的見證下，新任領導團體宣誓就職。Yvonne Shiue致詞表示，聖谷企業家獅子會是以華人企業家為主，但也包括各行各業樂於奉獻的人士，是一個非常有特色並具有草根性的慈善獅子會。企業家獅子會每年都會舉辦多項服務活動，包括關懷孤獨老人，幫助腦性麻痺孩童、低收入 戶服務等項目，且不斷擴大行善範圍。今年這次活動還會為兒童募款，讓其在感恩節和聖誕節 能收到禮物。