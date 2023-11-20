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聖谷企業家獅子會 新團隊就任

記者張宏／蒙特利公園市報導
蒙市市長Jose Sanchez（左三）出席並向會長Yvonne Shiue（左一）領導團隊頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
蒙市市長Jose Sanchez（左三）出席並向會長Yvonne Shiue（左一）領導團隊頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

聖谷企業家獅子會（SGV Entrepreneur Lions Club）第12屆會長與理事就任典禮慈善晚宴，日前在蒙特利公園市舉行，新任會長Yvonne Shiue率新任理事團隊第一副會長李小珍（Ronnie Lee）、財務長Kevin Hwang、 秘書長Louis Yau、會員主席Benson Cheung走馬上任。

美國國會議員趙美心代表、蒙市市長Jose Sanchez出席，並向會長Yvonne Shiue、新任理事頒發賀狀。在國際狮子會D4-L2區總監顧思佳等人的見證下，新任領導團體宣誓就職。Yvonne Shiue致詞表示，聖谷企業家獅子會是以華人企業家為主，但也包括各行各業樂於奉獻的人士，是一個非常有特色並具有草根性的慈善獅子會。企業家獅子會每年都會舉辦多項服務活動，包括關懷孤獨老人，幫助腦性麻痺孩童、低收入戶服務等項目，且不斷擴大行善範圍。今年這次活動還會為兒童募款，讓其在感恩節和聖誕節能收到禮物。

她表示，企業家獅子會宗旨是「創建督導獅會，落實社會服務；協調會務活動，建立運作准則。增進國際瞭解，促進世界大同；宏揚仁政理論，培育優秀公民。關懷社會福祉，恪守道德規範；加強會際交流，鞏固獅子友誼。熱心討論公義，勿涉政教紛爭；不求個人利益，提升工商水平」。第12屆美國聖谷企業家獅子會將繼續按獅子會宗旨去努力做好慈善與服務社區工作，爭取新成績。

在国际狮子會D4-L2區總監顧思佳（左二）等人的見證下，新任會長Yvonne S...
在国际狮子會D4-L2區總監顧思佳（左二）等人的見證下，新任會長Yvonne Shiue（左三）率新任理事團隊第一副會長李小珍（Ronnie Lee，左四）、財務長Kevin Hwang（右四）、 秘書長Louis Yau（右三）、會員主席Benson Cheung（右二）走馬上任。（記者張宏／攝影）
新任會長Yvonne Shiue（中）和其家人合影。（記者張宏／攝影）
新任會長Yvonne Shiue（中）和其家人合影。（記者張宏／攝影）
聖谷企業家獅子會（SGV Entrepreneur Lions Club）第12...
聖谷企業家獅子會（SGV Entrepreneur Lions Club）第12屆會長與理事就任典禮慈善晚宴日前在蒙特利公園市舉行。（記者張宏／攝影）

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