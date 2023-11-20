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2024大選 專家：小問題會致大影響

記者楊青／洛杉磯報導
兩黨政策中心選舉計畫副主任William T. Adler。（記者楊青/攝影）
兩黨政策中心選舉計畫副主任William T. Adler。（記者楊青/攝影）

2024年大選面臨哪些威脅？民眾從心理和行動上做好應對準備了嗎？少數族裔媒體中心17日舉辦2024美國總統大選危機主題探討，與會專家認為，投票方式的改變、選舉中心人員的缺乏、投票技術含量的增加、人工智慧和深偽技術 (Deep Fakes) 的使用、自媒體以及未經審核的信息而到來的混亂等等，都可能給2024年總統大選帶來挑戰。

布倫南中心選舉與政府計畫副主任Gowri Ramachandran表示，該中心現在做的事情就是最大限度提高2024年整個選舉框架的韌性和安全性，包括註冊登記的數據庫安全性能，如何防止數據洩漏以及數據庫萬一崩盤的恢復和應對。此外，也正在對整個投票體系做容量的測試，既便面對史無前例的高投票率，整個系統也能夠良好應對。因為2024年的選舉，哪怕是很小的問題，都可能導致很大的影響，哪怕是個別的插曲，也可能造成謠言的廣泛傳播。

Ramachandran表示，2024年總統大選的另一個危機是對地方選舉工作人員的投票和計票流程的安全操作培訓；此外，2024年大選還面臨選務人員的短缺。她表示，傳統上有很多年長人士願意當選舉志願者，大選期間維持各種工作，但由於種種原因，這些志願者的參與意願正在減弱。她表示，目前很多州已經通過法律，提供志願者和選舉工作人員參與更多的匿名項目，為他們提供免費體檢，同時在他們的辦公場所增加設施，包括防彈玻璃等等。

資深法律顧問兼數位司法與民權總監Nora Benavidez認為，社群媒體將是影響2024年大選的一大關鍵，社交媒體信息越來越混亂，缺乏監管，沒有認證，沒有審核，勢必造成許多混亂，所以讓民眾獲得真實正確的消息非常重要，傳統大型媒體責無旁貸。

兩黨政策中心選舉計畫副主任Adler指出，選舉義工是一個薪酬不高的工作，過去幾年更多的流程中融入了更多的技術，所以選舉人員現在更像是信息處理人員。最新研究表明，全國1000個選舉中心中，只有31%有足夠的選舉工作人員，三分之一的投票中心人手不足，這使得全國在2024年大選開始之際就可能出現緊張氣氛和情緒。

此外調查也顯示，虛假信息是大家最大的憂慮之一。2024年如果出現任何異常，情況可能比2020年更加糟糕。Adler表示，選舉中出現的一些錯誤可能是個別的，選舉的流程在設計之初，就是為了抵禦這些人為的錯誤，但是如果出現錯誤，還是會被大大放大，為謠言的傳播提供了空間和溫床，所以很多培訓已在進行中，盡量避免錯誤產生。

資深法律顧問兼數位司法與民權總監Nora Benavidez。（記者楊青/攝影）
資深法律顧問兼數位司法與民權總監Nora Benavidez。（記者楊青/攝影）
布倫南中心選舉與政府計畫副主任Gowri Ramachandran。（記者楊青/...
布倫南中心選舉與政府計畫副主任Gowri Ramachandran。（記者楊青/攝影）

投票 美國總統大選 社群媒體

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