隱瞞產品火災風險 兩華人高管被定罪

陪審團判定兩名華人公司高管有罪，他們涉嫌分銷和銷售有缺陷的家用除濕機，並且隱瞞了火災風險，這些產品與多起火災相關。（pixel示意圖）

聯邦陪審團11月16日裁定兩名華人 企業高管朱西蒙 (Simon Chu，音譯) 和羅查理（Charley Loh，音譯），因為涉嫌分銷和銷售引發多起住宅火災的有缺陷除濕機而違反聯邦法律，確定有罪，但量刑尚未宣布。

此案成為首宗依據消費者產品安全法（CPSA）對企業高層進行刑事起訴的案件，象徵著法律對忽略消費品安全的行為給予嚴厲的懲處。

68歲的奇諾山（Chino Hills）居民朱西蒙和65歲的亞凱迪亞 （Arcadia）居民羅查理，分別被控與消費者產品安全委員會（CPSC）相關的陰謀欺詐罪和未依法向CPSC報告可能存在重大危險的產品缺陷罪名。

這些缺陷產品是由中國珠海格力電器股份有限公司生產，後來因安全隱患被多次召回。根據官方報告指出，召回的產品與超過450起火災報告和幾百萬元的財產損失有關。

在為期六天的案審中，證據顯示朱西蒙和羅查理作為分銷和銷售公司的負責人，不僅未能報告產品缺陷，還繼續將其銷售給零售商 ，對消費者的生命財產安全構成威脅。CPSA規定，任何得知產品缺陷可能導致重大危害或嚴重傷害甚至死亡風險的企業和個人，都應立即報告CPSC。

根據調查，朱西蒙和羅查理至少在知情六個月後才披露其產品存在的缺陷和風險。聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）指出，對企業高管不當行為的追責至關重要，這次的判決發出一個清晰的信號，即在消費者安全和企業利潤之間，法律將毫不妥協地側重於前者。

此外，格力美國公司也因未能向CPSC報告產品問題而被罰款50萬元，這是與格力美國、格力珠海及其關聯公司達成的9100萬元刑事和解方案的一部分，這筆錢將用於對受害者進行賠償。