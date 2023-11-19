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蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金 受理申請

洛杉磯訊
蔡玟慧律師在洛杉磯刑事法院陳述紀欣然命案案情，伸張正義，除惡安良。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
蔡玟慧律師在洛杉磯刑事法院陳述紀欣然命案案情，伸張正義，除惡安良。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

首屆「蔡玟慧律師傑出公益奉獻獎學金」，即日至2024年1月15日止接受申請。凡洛杉磯縣及橙縣高中十、十一、十二年級學生，或就讀大學的學生，均可申請。

這項以感謝蔡玟慧仗義相助紀欣然案件的無私奉獻精神為宗旨而設立獎學金，本屆計畫發給5位在校高中或大學生，每位獎學金2000美元，以鼓勵年輕一代參與愛心公益、關注公益事業、發揮積極助 人、提倡社會正義的精神。

2014年7月24日夜晚，南加州大學（USC）中國留學生紀欣然返回宿舍途中，遭一群惡少搶劫毒打，不幸身亡。案發後受到社會輿論強烈關注，尤其是南加華人群體紛紛伸出援手，展開了一場以蔡玟慧為核心的伸張正義、除惡安良的社會活動。蔡玟慧律師為紀欣然案件全程提供免費法律援助，她不僅在過去近十年中免費為受害者家屬提供免費法律援助，她的家人也還為此案件提供財務和精神上的無私貢獻。

紀欣然家屬指出，蔡玟慧多年如一日的無私奉獻，激勵每一位華裔為正義不懈努力，她用自身行動傳遞出一種強而有力的正能量，是華人社區的驕傲和榜樣。為發揚蔡玟慧的無私奉獻精神，因此特意設立了這個獎學金，希望正義和愛心得以延續。

本奬學金申請條件為洛杉磯縣及橙縣高中十、十一、十二年級學生，或就讀大學的學生。還包括申請學生須提交參與公益活動或仗義助人事蹟的憑證，如照片、影片、新聞報導或錄音等。另公益活動或仗義助人事蹟需發生於美國境內（特殊情況除外），且在最近三學年度內發生。還有可多次申請，但僅能有一次得獎機會，不得重複得獎。

主辦單位表示，申請截止日期後收到的申請資料，恕不受理。所有申請材料將不予退還。各申請資料的最終解釋權歸獎學金評審委員會所有。獲獎學生必須出席頒獎典禮。

本獎學金協辦單位南海岸中華文化協會(SCCCA)/爾灣中文學校，地址：9 Truman, Irvine, California 92620, United States. 申請人可電郵：[email protected]索取申請表。

南加 洛杉磯 華人

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