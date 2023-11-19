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台灣電影獲亞洲電影節票選獎 9年來首見

洛杉磯訊
《關於我和鬼變成家人那件事》導演程偉豪以視訊發表得獎感言，感謝觀眾支持。（台灣書院提供）
《關於我和鬼變成家人那件事》導演程偉豪以視訊發表得獎感言，感謝觀眾支持。（台灣書院提供）

台灣電影在國際社會再獲肯定。代表台灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎項的《關於我和鬼變成家人的那件事》，參加本月8日至17日於洛杉磯舉行的亞洲國際電影節(AWFF)宣傳活動，獲得觀眾票選獎，為亞洲國際電影節9年來首部獲獎的台灣電影。

第9屆亞洲國際電影節（Asian World Film Festival）11月8日起於洛杉磯Culver City舉行，歷經10天活動，11月17日閉幕夜公布影片獎項。本次參與觀眾票選競逐的有來自台灣、韓國、越南、伊拉克、尼泊爾、印尼、伊朗等15國角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的影片，《關於我和鬼變成家人的那件事》脫穎而出獲得觀眾票選獎。

《關於我和鬼變成家人的那件事》在台上映創造票房佳績，透過傳統習俗融合現代觀點，展現台灣文化及生活特色，導演程偉豪及監製金百倫特別於11月9日前來洛杉磯參與特映及映後座談，現場反應熱烈。美國觀眾普遍覺得冥婚習俗非常特別，喜歡影片的起承轉合，內容充滿笑梗和哭點，是一部結合喜劇與情感的好電影，尤其認為能將性別議題以此劇情手法呈現相當不易。

亞洲國際電影節由吉爾吉斯知名導演Sadyk Sher-Niyaz創立，提供亞洲電影在好萊塢曝光機會，提高能見度，並強化與美國在地電影產業的連結。本次《關於我和鬼變成家人的那件事》透過文化內容策進院及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院協助，利用亞洲國際電影節期間進行宣傳，為明年爭取奧斯卡獎項進行暖身。

《關於我和鬼變成家人的那件事》獲亞洲國際電影節觀眾票選獎，由駐洛杉磯台灣書院簡德...
《關於我和鬼變成家人的那件事》獲亞洲國際電影節觀眾票選獎，由駐洛杉磯台灣書院簡德源(左)主任代領獎項。（台灣書院提供）

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