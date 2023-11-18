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克雷格牧場公園 賭城附近必遊

記者蕭愛╱拉斯維加斯報導
人造景觀花園，顏色鮮豔繽紛，遠遠就能望見。（記者蕭愛╱攝影）
人造景觀花園，顏色鮮豔繽紛，遠遠就能望見。（記者蕭愛╱攝影）

以旅遊觀光聞名全球的賭城拉斯維加斯，其北方約30分鐘車程的地方，有一個清幽的風景公園，有假山、小湖，還規畫了數種標準運動場地，適合人們來此親近大自然，它是克雷格牧場地區公園（Craig Ranch Regional Park)。

影音來源：記者蕭愛

克雷格牧場地區公園位在北拉斯維加斯克雷格路(Craig Road)和商業街（Commerce Street)的東北角，它的前身是克雷格牧場高爾夫球場，當高爾夫球場要出售時，北拉斯維加斯市政府通過法案，取得基金，買下高爾夫球場的土地，使這塊地免於過度開發，並規劃成為一個全方位的公園，不只當地居民可以隨時來逛逛，來賭城的遊客也歡迎到此一遊。

公園最有特色的是，在東南角有個標準大型競賽式滑板場，喜歡滑板的年輕人可以隨時來此滑溜，完全不收費。滑板運動技巧高，經常在街頭看到年輕人練習滑板，但是很不容易有標準的滑板場地。這個場地建成之後，使愛好滑板者有標準的場地練習，而且已經多次舉辦全國性比賽。

公園最美的地方是位於中心的人工湖，旁邊橘色非洲鬱金香花盛開，倒影在水中。湖中有許多小烏龜，棲息在水中石頭上。四周兒童遊樂設施都是設計新穎，滑溜梯主體與旁邊的樹幹乍看完全一樣，大部分設施上面都設有流線型的遮陽棚，整體優雅美觀，即使夏天也能任孩童們玩耍，避免陽光曝曬。有些大遮陽棚下還有免費的健身器材，供成人在此鍛練身體。

湖四周還布置假山、假橋，還有隻兔子雕塑，不知道為什麼只有兔子這一個雕像。最吸引人的景點是一個人造花景觀花園，一株株長綠枝條頂著一朶花，花顏色有紅、黃、金黃、紫色、橘色，遠遠就能看到，吸引不少人前來瞧瞧。

巨大的兔子雕像是花園僅見到的雕塑品。（記者蕭愛/攝影）
巨大的兔子雕像是花園僅見到的雕塑品。（記者蕭愛/攝影）
公園內有許多野餐亭舍，都建的寬大美觀。（記者蕭愛/攝影）
公園內有許多野餐亭舍，都建的寬大美觀。（記者蕭愛/攝影）

2015年10月公園花了650萬建造了七英畝大的AMP室外表演場地，最多可以容納六千八百位觀眾，可以根據各種活動進行完全客製，為內華達州南部的居民提供現場娛樂場地。

公園有許多長得特別的樹木。（記者蕭愛/攝影）
公園有許多長得特別的樹木。（記者蕭愛/攝影）
湖四周建了假橋。（記者蕭愛/攝影）
湖四周建了假橋。（記者蕭愛/攝影）

公園占地約有170英畝，滑板場地有六萬五千英呎，還有四個市政廣場、三個狗公園，兩個有夜間照明的棒球場，還有網球場、排球場和籃球場，設備非常齊全。孩童遊樂設施也有四、五個，夏天沖涼水桶最是讓小朋友開心的設施。

公園全年舉辦許多項大型活動，節慶有海盜節、夏威夷阿羅哈節、水燈節、中國新年。在AMP室外表演場地常有藍調、搖滾等頂級音樂家表演。孩子們也有他們的專屬節目。

走在公園內，不時能看到保安人員來回巡視，讓人對公園安全十分安心。只是比較讓人詬病的，垃圾比較多。

這個公園還為居民提供租借社區花園，有62 個 5 英尺 x 13 英尺的個人園藝小花園，每年可供預訂。社區花園可上網申請，或親自前往辦公室申請。每塊地的年費為150 美元，包括水費。

遇到母女四人在滑滑梯下合影。（記者蕭愛╱攝影）
遇到母女四人在滑滑梯下合影。（記者蕭愛╱攝影）

初建公園時，曾砍了不少大樹，居民曾提出抗議，據公園解釋，他們移走的樹木是檉柳（鹽雪松），它是內華達州南部的入侵物種，市政府現在用適合沙漠氣候的樹木取代它們。目前公園綠化作的很好，每個角落都是綠意蔥蔥。

克雷格牧場目前還在繼續整建中，計畫將在公園南側（商業街和克雷格角）建六個多用途的現場項目，計畫將於2024年6月月30日完工。

公園設施都有流線外型遮陽棚。（記者蕭愛/攝影）
公園設施都有流線外型遮陽棚。（記者蕭愛/攝影）
標準滑板運動場，已經舉辦過許多次全國性比賽。（記者蕭愛╱攝影）
標準滑板運動場，已經舉辦過許多次全國性比賽。（記者蕭愛╱攝影）
人工湖雖不大，給公園帶來靈氣。（記者蕭愛/攝影）
人工湖雖不大，給公園帶來靈氣。（記者蕭愛/攝影）
Craig Ranch Regional Park是在賭城北方約30分鐘車程的地...
Craig Ranch Regional Park是在賭城北方約30分鐘車程的地區公園。（記者蕭愛╱攝影）

內華達州 賭城 雕塑

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