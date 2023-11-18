LAX壅堵嚴重 感恩假期提前出門

LAX出發層、抵達層經常出現大面積交通擁堵場景。（受訪者提供）

隨著疫情後航班客流量的恢復，洛杉磯國際機場 （LAX ）的交通壅堵狀況日益嚴峻，華人 日前乘坐前往中國的航班，因長時間堵在機場附近的路上，最後在報到櫃台關櫃結束前5分鐘， 狂奔趕到，差點耽誤行程。近期感恩假期近，旅客最好早點出門。

根據洛杉磯旅遊業者顧彬彬的介紹，11月12日兩名華人遊客，搭乘晚上10時45分的MF830航班從洛杉磯飛往廈門。當天遊客從拉斯維加斯趕往洛杉磯的途中，因故耽擱幾個小時，行程本就十分緊張，沒想到去往機場的路上非常壅堵，華人一路心急如焚。

顧彬彬臨時受託，幫遊客將寄存在林肯飯店的行李送到機場，等他趕到LAX廈航櫃台時，已是晚上9時20分，離報到結束不到半小時，此時兩名華人還堵在機場隧道裡，眼看著就要趕不上飛機。顧彬彬描述當時場景，等到9時40分，離航班報到結束還有最後5分鐘，兩名客人終於氣喘吁吁一路跑到櫃台，在最後一刻辦好登機手續。

根據經常往返LAX接送機的旅遊業者敘述，壅堵情況從今年七、八月就已開始，最近尤其嚴重。無論平日或周末，每天晚上6時至10時都是機場最繁忙的時間段，出發層、抵達層經常出現大面堵塞的交通場景。從機場105號公路出口，經過一段地下通道再到達航站樓，這段路平時只需5至10分鐘車程，現在至少需要半小時至50分鐘。

擁擠的主要原因是航班大量增加，民眾出行多；不過顧彬彬認為，LAX機場的U形設計，也是造成交通壅堵的一個原因，無論去往哪個航站樓，都要從有限的幾個出入口進去，不熟悉路線環境的駕駛者容易在裡面兜圈浪費時間。