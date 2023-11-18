想像的戰線…洛縣藝博館下月一戰影像展

洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將於12月3日至明年7月7日展出「想像的戰線：偉大的戰爭與全球媒體」。（LACMA提供）

洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將於12月3日至明年7月7日展出「想像的戰線：偉大的戰爭與全球媒體」（Imagined Fronts: The Great War and Global Media），這次展出影像主要圍繞第一次世界大戰，通過當時插畫報紙、攝影、廣告和快速發展的電影媒介等新興媒體景觀展示一戰對世界的影響。

展覽展示200多件記錄戰爭的物品，包括罕見的使用自動染色工藝的彩色照片、圖畫、版畫、繪畫、電影等。該展覽利用洛杉磯縣藝術博物館德國 表現主義研究中心的豐富資源，包括最近博物館收購的許多素材資源及來自洛杉磯加大 （UCLA）和南加州大學（USC）的特別收藏。

第一次世界大戰席捲歐洲和全球殖民地，展覽展示在一戰期間圖像是如何被想像和操縱的，同時探討這場戰爭對全球的影響並最終導致美國1917年參戰。德國表現主義研究中心（German Expressionist Studies）策展人蒂莫西·奧·本森 (Timothy O Benson) 表示，通過展覽了解媒體和藝術家如何透過圖像、視覺訊息和技術進步描述戰爭的現實和想像，並最終演變成一場全球媒體戰爭。

展覽詳情可登錄https://www.lacma.org/art/exhibition/imagined-fronts-great-war-and-global-media。