我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀

想像的戰線…洛縣藝博館下月一戰影像展

洛杉磯訊
洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將於12月3日至明年7月7日展出「想像的戰線：偉大的戰爭與全球媒體」。（LACMA提供）
洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將於12月3日至明年7月7日展出「想像的戰線：偉大的戰爭與全球媒體」。（LACMA提供）

洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將於12月3日至明年7月7日展出「想像的戰線：偉大的戰爭與全球媒體」（Imagined Fronts: The Great War and Global Media），這次展出影像主要圍繞第一次世界大戰，通過當時插畫報紙、攝影、廣告和快速發展的電影媒介等新興媒體景觀展示一戰對世界的影響。

展覽展示200多件記錄戰爭的物品，包括罕見的使用自動染色工藝的彩色照片、圖畫、版畫、繪畫、電影等。該展覽利用洛杉磯縣藝術博物館德國表現主義研究中心的豐富資源，包括最近博物館收購的許多素材資源及來自洛杉磯加大（UCLA）和南加州大學（USC）的特別收藏。

第一次世界大戰席捲歐洲和全球殖民地，展覽展示在一戰期間圖像是如何被想像和操縱的，同時探討這場戰爭對全球的影響並最終導致美國1917年參戰。德國表現主義研究中心（German Expressionist Studies）策展人蒂莫西·奧·本森 (Timothy O Benson) 表示，通過展覽了解媒體和藝術家如何透過圖像、視覺訊息和技術進步描述戰爭的現實和想像，並最終演變成一場全球媒體戰爭。

展覽詳情可登錄https://www.lacma.org/art/exhibition/imagined-fronts-great-war-and-global-media。

洛杉磯加大 博物館 德國

上一則

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

下一則

洛縣2警局長 11/20與社區交流討論治安

延伸閱讀

洛杉磯港10月貨運量增7% 拜習會正面效應

洛杉磯港10月貨運量增7% 拜習會正面效應
高雄凱旋醫院和洛杉磯Gateway醫院 合作身心醫療

高雄凱旋醫院和洛杉磯Gateway醫院 合作身心醫療
APEC領袖配偶活動 張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館

APEC領袖配偶活動 張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
洛杉磯10號公路搶修 下周提前開放

洛杉磯10號公路搶修 下周提前開放
華航洛城金山飛台北將增班 另推「年度最強」85折優惠

華航洛城金山飛台北將增班 另推「年度最強」85折優惠

熱門新聞

三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說