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坦密庫拉谷學區總監遴選 教委會遭批過程不透明

河濱訊
圖為坦密庫拉學區主要成員合影。（學區官網）
圖為坦密庫拉學區主要成員合影。（學區官網）

南加河濱縣坦密庫拉谷學區(Temecula Valley USD）教委會於日前舉行特別會議，趨向決定聘任新學區總監。此前，教委會聽取了對學區新總監聘任程序異議者的意見，他們指責教委會的遴選過程缺乏透明度，對公眾態度不友善。

在教委會閉門會議前，教委們聽取了八位發言者的意見。發言者指責教委會，排除公眾參與尋找在坦密庫拉谷學區運作中擔當重要角色的人。其中一位發言者說：「我們對於新總監的標準一無所知，只知道你們解雇了一位完全勝任且合格的總監。」

同時特別會議的時間安排引起了教委會成員施瓦茲（Steven Schwartz）的反對，他表示：「這次會議讓我感到意外，因為我已有安排其他行程，卻不得不取消。」他並指出，將會議安排在周一上午使得家長和教師都難以參加。最後，教委會以3比2的投票結果批准了周一會議的議程內容。

坦密庫拉谷學區教委會在5個月前解雇了學區總監麥可柯勒（Jodi McClay），並支付了36萬2000元的離職費和休假薪水。屬於保守派的教委會多數成員投票決定，花費五萬元聘請獵頭公司，找到總監繼任者。自前任總監麥可柯勒離任以後，副總監Kimberly Velez一直擔任代理學區總監。

日前，坦密庫拉谷學區教委會批准限制在校區物業懸掛旗幟決定，除非教育目的，否則只允許美國國旗和加州州旗。部分反對者表示，這是在禁止驕傲旗。教委會不久前通過要求通知家長他們的子女是跨性別者，吸引了大量民眾參與。奇諾谷學區教委會也曾通過類似政策。

學區 投票 加州

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