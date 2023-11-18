南加政府協會獲224萬撥款 改善交通

南加州是全美行人和騎自行車者受傷和死亡人數最高的地區之一。 （記者楊青/攝影）

南加州 政府協會（SCAG）獲加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety，OTS）提供的224萬元撥款，用於改善交通安全，包括建立新的區域安全資料分析和，改善區域性交通安全，推動交通安全和社區參與計劃Go Human。

南加 州是全美行人和騎自行車者受傷和死亡人數最高的地區之一。 SCAG協會涵蓋六個縣（帝王縣、洛杉磯 縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣）平均每天有超過4人因各種交通事故死亡、16人重傷；其中步行或騎自行車交通事故造成的死亡和重傷佔總數的32%。

此次南加州政府協會獲得兩筆加州交通安全撥款中的一項為88萬7976元，將支援轄區六個縣開發區域交通安全資料分析和碰撞預測建模平台。提案中的平台將具備對南加州多式聯運系統的安全風險進行建模、預測和分析的能力。該數據平台期望利用創新技術和安全數據資源（例如車載資訊系統和新推出的碰撞建模功能），幫助減少該地區道路碰撞的數量和嚴重程度。

OTS同時撥款135萬元，用於繼續南加政府協會的「Go Human」計劃。該計劃2015年啟動，旨在減少碰撞、提高人們步行和騎自行車的安全性，並提高人們對交通安全重要性的認識，該撥款將資助持續到2024年9月30日的「Go Human」活動，準備進入第十個年頭之際，提供其現狀研究以及未來方向建議。