節日季 鑽石吧、核桃市、格蘭杜拉活動繽紛

鑽石吧一年一度的節日點燈儀式將在12月3日星期天傍晚5點至6點熱鬧舉辦。（取自鑽石吧市官網）

感恩節聖誕節逼近，華人 城市鑽石吧 、核桃 市和格蘭杜拉節慶活動好戲連台，聖誕點燈、冰雪節、與聖誕老人共進早餐和晚餐、薑餅屋比賽、為清寒家庭捐助籌集節日玩具等等，幾乎每一樣都適合民眾閤家參與。

鑽石吧今年年度節日季慶祝活動豐富多彩。一年一度的節日點燈儀式將在12月3日星期天傍晚5點至6點熱鬧舉辦。位於鑽石吧市中心（Diamond Bar Town Center）裝飾一個新的30呎高風車將在當天晚上點燃，為宣告鑽石吧今年節日季開始。

市府當晚為民眾準備了免費的熱飲和小點，現場還有音樂表演。洛杉磯縣鑽石吧警局也將在現場收集民眾捐助的玩具，適合新生兒至14歲年齡段之間的玩具都歡迎捐贈，無需包裝。詳情可洽鑽石吧公園娛樂部門，909-839-7070或www.diamondbarca.gov/specialevents。

鑽石吧的冰雪節將在12月9日星期六登場，從上午8時至下午2時，地點在Pantera Park（738 Pantera Drive, Diamond Bar）。現場用100噸冰雪製作成的三條雪梯和兩處冰雪樂園，為孩子們提供玩樂的天堂。現場還有很有遊戲和園遊會節目，讓孩子和家長們玩個痛快，藝術家和社區攤位也將前往助興。活動免費入場，但冰雪遊戲需門票進入。市府在12月5日提前預售門票，詳情可洽鑽石吧公園娛樂部，909-839-7070，或www.diamondbarca.gov/specialevents。

核桃市今年的節日活動則包括12日9日9點至11點30分的「與聖誕老人共進早餐」；12日15日晚6點半至9點半的「聖誕老人共進晚餐和聖誕舞會」；12月16日和17日兩天的「聖誕老人來了」等三場社區大型活動，地點均在核桃市年長者中心（Walnut Senior Center），詳情可洽核桃市公園娛樂部909--598-6200。

華人居民越來越多的格蘭杜拉（Glendora）市，今年的節日季將以11月17日聖誕樹點燈儀式拉開序幕；12月2日舉辦傳統的薑餅屋製作和比賽，相當值得孩子和家長們期待。此外，格蘭杜拉也將在今年的節日季繼續為清寒人家孩童籌集玩具，11月25日和12月11日將在當地華爾市場（Walmart，1950 Auto Center Dr）搜集社區民眾的愛心捐贈，詳情可洽格蘭杜拉公園娛樂部，626-914-8228。