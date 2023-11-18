我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

節日季 鑽石吧、核桃市、格蘭杜拉活動繽紛

記者楊青╱洛杉磯報導
鑽石吧一年一度的節日點燈儀式將在12月3日星期天傍晚5點至6點熱鬧舉辦。（取自鑽石吧市官網）
鑽石吧一年一度的節日點燈儀式將在12月3日星期天傍晚5點至6點熱鬧舉辦。（取自鑽石吧市官網）

感恩節聖誕節逼近，華人城市鑽石吧核桃市和格蘭杜拉節慶活動好戲連台，聖誕點燈、冰雪節、與聖誕老人共進早餐和晚餐、薑餅屋比賽、為清寒家庭捐助籌集節日玩具等等，幾乎每一樣都適合民眾閤家參與。

鑽石吧今年年度節日季慶祝活動豐富多彩。一年一度的節日點燈儀式將在12月3日星期天傍晚5點至6點熱鬧舉辦。位於鑽石吧市中心（Diamond Bar Town Center）裝飾一個新的30呎高風車將在當天晚上點燃，為宣告鑽石吧今年節日季開始。

市府當晚為民眾準備了免費的熱飲和小點，現場還有音樂表演。洛杉磯縣鑽石吧警局也將在現場收集民眾捐助的玩具，適合新生兒至14歲年齡段之間的玩具都歡迎捐贈，無需包裝。詳情可洽鑽石吧公園娛樂部門，909-839-7070或www.diamondbarca.gov/specialevents。

鑽石吧的冰雪節將在12月9日星期六登場，從上午8時至下午2時，地點在Pantera Park（738 Pantera Drive, Diamond Bar）。現場用100噸冰雪製作成的三條雪梯和兩處冰雪樂園，為孩子們提供玩樂的天堂。現場還有很有遊戲和園遊會節目，讓孩子和家長們玩個痛快，藝術家和社區攤位也將前往助興。活動免費入場，但冰雪遊戲需門票進入。市府在12月5日提前預售門票，詳情可洽鑽石吧公園娛樂部，909-839-7070，或www.diamondbarca.gov/specialevents。

核桃市今年的節日活動則包括12日9日9點至11點30分的「與聖誕老人共進早餐」；12日15日晚6點半至9點半的「聖誕老人共進晚餐和聖誕舞會」；12月16日和17日兩天的「聖誕老人來了」等三場社區大型活動，地點均在核桃市年長者中心（Walnut Senior Center），詳情可洽核桃市公園娛樂部909--598-6200。

華人居民越來越多的格蘭杜拉（Glendora）市，今年的節日季將以11月17日聖誕樹點燈儀式拉開序幕；12月2日舉辦傳統的薑餅屋製作和比賽，相當值得孩子和家長們期待。此外，格蘭杜拉也將在今年的節日季繼續為清寒人家孩童籌集玩具，11月25日和12月11日將在當地華爾市場（Walmart，1950 Auto Center Dr）搜集社區民眾的愛心捐贈，詳情可洽格蘭杜拉公園娛樂部，626-914-8228。

鑽石吧 核桃 華人

上一則

南加政府協會獲224萬撥款 改善交通

下一則

克雷格牧場公園 賭城附近必遊

延伸閱讀

Oh Kim's Dental 感恩節植牙特價900元

Oh Kim's Dental 感恩節植牙特價900元
開車衝撞反仇亞集會並辱罵 男認罪

開車衝撞反仇亞集會並辱罵 男認罪
衝撞反仇亞集會 喊「滾回中國去」 他面最高1年監禁

衝撞反仇亞集會 喊「滾回中國去」 他面最高1年監禁
鑽石吧市情咨文 改善治安列重點

鑽石吧市情咨文 改善治安列重點
性騷飛機女乘客 鑽石吧男判刑21月罸款4萬

性騷飛機女乘客 鑽石吧男判刑21月罸款4萬
鑽石吧華人聯誼會慶中秋 數百華洋家庭同歡

鑽石吧華人聯誼會慶中秋 數百華洋家庭同歡

熱門新聞

三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說