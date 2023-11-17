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阿市商業區限高擬放寬 市民憂

記者子為/阿罕布拉市報導
阿罕布拉市市議會對城市將實施的新物業區域劃分進行了討論。（取自CODEALHAMBRA官網）
阿罕布拉市市議會對城市將實施的新物業區域劃分進行了討論。（取自CODEALHAMBRA官網）

阿罕布拉市（Alhambra）市議會11月13日對城市將實施的新物業區劃分進行討論，不少民眾到場聽證並發表建議。該草案增加了市區所有建築物的最高高度，包括城市主道路沿線商業區的75呎限高，許多市民擔憂這會影響阿市的城市景觀和居民生活質量。

這份區域劃分新草案如果通過，將成為城市官員頒發建築和商業許可證的藍圖，它還將指導停車場、圍欄、公共標誌和建築高度等規劃。

這場市議會審議了總體規劃的地圖修正案、文字修正案、分區圖修正案及分區文字修正案，探討對阿罕布拉市分區法規的全面更新、對阿市官方分區圖的修正案、對阿市總體規劃土地利用和社區規劃的修正案、對2040年的願景以及阿市總體規劃土地利用的修正案，並根據「加州環境品質法案」(CEQA) 對該草案進行初步判定。

在市議會上，工作人員系統性介紹了新區劃分草案的目的和內容。根據介紹，之所以更新物業區域劃分，是為了讓城市規劃更與時俱進和現代化，且更好配合新的住房規劃，同時符合加州新法案要求。工作人員指出，新物業區域劃分的目標是，盡可能符合現代化標準；具備創新性和靈活性；提供更多經濟適用房；促進城市發展；盡可能滿足所有社區居民等等。

根據這份草案，預計阿市會增加更多高層商業建築，增加混合用途的用地，住房密度也將提升，同時，停車限制會減少，停車會更便捷。這項草案中最引起民眾爭議的一項是，對建築物的高度限制將會放鬆，城市道路沿線商業區的建築高度可以超過現有的限制75呎。

工作人員結束對新草案的介紹後，不少民眾上前發表了建議。大多居民的擔心是相似的，他們對簡化許可流程和促進城市發展的機會表示歡迎，但認為新的區域劃分會改變阿罕布拉市原本的面貌。目前阿市以單戶住宅和公寓的居民區為主，但未來它可能會截然不同，成為一座充滿高層公寓的城市，即洛杉磯市中心的複製品。

一位居民指出，她在阿罕布拉生活了50多年，她最愛的是這裡美麗的風景與平靜的生活，如果過度開發，這些美麗將不復存在。另一位居民則表示，雖然贊成增加經濟適用房，但他不認為新的區域劃分會起到這樣的作用，住房可能會變得更難負擔，他提議新物業區劃應該和住房規劃真正同步。

阿罕布拉市市政府仍在積極聽取民眾意見，民眾可以搜索「CODEALHAMBRA」在官網獲得規劃詳情，並通過城市網站、社交媒體、官方郵箱等渠道提出自己的想法與建議。

阿罕布拉 加州 洛杉磯

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