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2024世界日報迎春年節展 1月27、28日蒙市熱鬧過大年

洛杉磯訊

龍馬精神辭舊歲，魚躍龍門迎新春。由洛杉磯世界日報蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，2024年1月27日、1月28日街展廟會迎接甲辰龍年。好吃好玩又好買，好樂好看又好逛，屆時，近200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹路嘉偉街（Garvey Ave.）一字排開，無論是計劃購置年貨，還是想重溫故鄉年節的廟會文化，世界日報蒙市迎春年節展都是農曆年前南加州必打卡的一場年度盛會，歡迎各界華洋賓朋屆時來走走逛逛，相信定會讓您收獲滿滿。

遍嚐世界風味 飽餐家鄉美食

鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰激凌、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、臭豆腐…… 無論您是想品嘗道地的新疆、東北烤串，還是台灣古早風味，亦或者您想嚐遍世界各地特色小吃，年節展兩天近50個特色美食攤位，絕對能滿足您的味蕾，讓您大快朵頤、吃的盡興。

舞龍舞獅賀歲 民俗技藝壓軸

舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......兩天活動現場，將有民俗技藝互動區與民眾同樂，重溫如兒時般的喜氣祥和，在一筆一劃中，感受中華文明的博大精深，在舉手投足間，感歎傳統技藝的高深莫測。

神秘嘉賓助陣 現場精彩可期

洛杉磯世界日報新春年接展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭舉家同遊，數十萬人潮參與的盛況讓活動已然成為南加州慶祝農曆新年最重大的節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會蒞臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，給華人社區以最強力支持。除了開幕式冠蓋雲集外，時隔兩年重新回歸的慶典，也讓社會各界賢達為之祝福，年節展兩天，還將有神秘嘉賓現身會場與民眾面對面！

華洋舉家同遊 老少親子同樂

每年年節展兩天活動，都會吸引來自聖蓋博谷、橙縣以及大洛杉磯地區民眾到場同慶，遠到聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣，甚至外地來南加探親訪友的華洋民眾也會舉家同遊。現場不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，是新年期間感受親子時光、舉家同遊的絕佳園遊選擇。

舞台節目精彩 好禮抽獎連連

兩天活動現場主舞台表演不間斷。街舞、武術、肚皮舞、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、寵物表演等等，都會給現場觀眾帶來無與倫比的視聽饗宴。除此之外，世界日報洛杉磯社、現場參展商家也都為每一位來賓準備了春節伴手好禮。兩天整點主舞台抽獎環節，更是每年活動重頭戲，兩天都為大家準備了意想不到的驚喜，機票、3C產品、遊樂園門票、旅行團免費名額、超市代金券好禮，都等您來領取。

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將於1月27日（周六）上午10時至晚間9時、28日（周日）上午10時至晚間7時封街廟會迎新春。現場免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉慧爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。年節展詳情請洽：323-268-4982 分機（Ext）：600。相關活動資訊，可登陸網站：https://www.lunarnewyears.com 瀏覽查詢。也可持續關注世界日報報紙、世界新聞網、世界日報APP，或專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台發佈資訊。

世界日報 蒙特利公園市 加州 洛杉磯 南加

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