2024世界日報迎春年節展 1月27、28日蒙市熱鬧過大年

龍馬精神辭舊歲，魚躍龍門迎新春。由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，2024年1月27日、1月28日街展廟會迎接甲辰龍年。好吃好玩又好買，好樂好看又好逛，屆時，近200個參展攤位將在蒙特利公園市主幹路嘉偉街（Garvey Ave.）一字排開，無論是計劃購置年貨，還是想重溫故鄉年節的廟會文化，世界日報蒙市迎春年節展都是農曆年前南加州 必打卡的一場年度盛會，歡迎各界華洋賓朋屆時來走走逛逛，相信定會讓您收獲滿滿。

遍嚐世界風味 飽餐家鄉美食

鐵板魷魚、羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰激凌、墨西哥Taco、棉花糖、糖炒栗子、臭豆腐…… 無論您是想品嘗道地的新疆、東北烤串，還是台灣古早風味，亦或者您想嚐遍世界各地特色小吃，年節展兩天近50個特色美食攤位，絕對能滿足您的味蕾，讓您大快朵頤、吃的盡興。

舞龍舞獅賀歲 民俗技藝壓軸

舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、許願樹......兩天活動現場，將有民俗技藝互動區與民眾同樂，重溫如兒時般的喜氣祥和，在一筆一劃中，感受中華文明的博大精深，在舉手投足間，感歎傳統技藝的高深莫測。

神秘嘉賓助陣 現場精彩可期

洛杉磯世界日報新春年接展舉辦至今，每年都吸引華洋家庭舉家同遊，數十萬人潮參與的盛況讓活動已然成為南加 州慶祝農曆新年最重大的節慶。來自聯邦、加州、縣郡和各城市的政府要員，每年都會蒞臨年節展開幕式。今年加州更立法將春節設定為法定假日，給華人社區以最強力支持。除了開幕式冠蓋雲集外，時隔兩年重新回歸的慶典，也讓社會各界賢達為之祝福，年節展兩天，還將有神秘嘉賓現身會場與民眾面對面！

華洋舉家同遊 老少親子同樂

每年年節展兩天活動，都會吸引來自聖蓋博谷、橙縣以及大洛杉磯地區民眾到場同慶，遠到聖地牙哥、聖塔芭芭拉縣，甚至外地來南加探親訪友的華洋民眾也會舉家同遊。現場不僅適合年輕人結伴同行，居家人士購買佳節好禮，同樣也有適合小朋友們駐足嬉戲的嘉年華電動設施，是新年期間感受親子時光、舉家同遊的絕佳園遊選擇。

舞台節目精彩 好禮抽獎連連

兩天活動現場主舞台表演不間斷。街舞、武術、肚皮舞、舞台劇、時尚秀、民俗技藝表演、寵物表演等等，都會給現場觀眾帶來無與倫比的視聽饗宴。除此之外，世界日報洛杉磯社、現場參展商家也都為每一位來賓準備了春節伴手好禮。兩天整點主舞台抽獎環節，更是每年活動重頭戲，兩天都為大家準備了意想不到的驚喜，機票、3C產品、遊樂園門票、旅行團免費名額、超市代金券好禮，都等您來領取。

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將於1月27日（周六）上午10時至晚間9時、28日（周日）上午10時至晚間7時封街廟會迎新春。現場免費停車、免費入場，屆時還將有接駁車輛方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉慧爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。年節展詳情請洽：323-268-4982 分機（Ext）：600。相關活動資訊，可登陸網站：https://www.lunarnewyears.com 瀏覽查詢。也可持續關注世界日報報紙、世界新聞網、世界日報APP，或專屬微信、臉書、Instagram等社交網路平台發佈資訊。