洛城新語／零元保釋金政策有盲點

洛杉磯高等法院日前公布統計數據,10月前三周,遭逮捕的罪犯共有5113人依據10月生效的零保釋金政策被釋放,5000多人中不到3%再犯。高等法院認為新政策初步成功。

此政策在上路前的9月曾引起輿論高度關注及爭議,但仍無法阻止該案實施,零保釋金政策全名為Pre-Arraignment Release Protocols(傳訊前釋放條款,簡稱PARP),洛縣 政府會不顧民意強行上路有兩個重點原因。

首先是加州監獄 空間不夠。根據The California Department of Corrections and Rehabilitation(加州矯正部門,簡稱CDCR)最新統計,加州監獄設計容量約8.5萬人,但10月監獄卻關了10.76萬人,超額2萬多人。一直以來,加州就是犯罪大州之一,因外來移入人口多,且近年毒品、遊民嚴重,犯法者不斷導致監獄無法負荷。

其次,保釋金政策實施數十年,部分人士認為,犯下輕罪的人,往往有錢的就可以保釋,沒錢的就進去關,有失公平,特別是被關的多為少數族裔,常引來種族議題困擾。因此,推行零保釋金政策可解決縣府兩個長久以來的痛點。

洛杉磯不是美國第一個實施此政策的地方政府,伊利諾州的庫克縣、賓州的費城以及紐澤西州,都早於洛杉磯實施類似法律。其中紐澤西更是州法,屬全州適用,根據該州的統計,監獄人數從2015年至2022年下降至少20%,種族和經濟不平等的比率皆大幅降低,這當中最關鍵的是在審訊前的關押比例明顯減少。

有評論認為,相較於前述地區,洛縣的零保釋政策完整許多,除了法案不適用於「嚴重且暴力」(serious and violent)的罪行之外,該政策對較輕微的犯罪(misdemeanor)分類,依據輕重及風險程度區分為:傳訊和釋放(cite and release)、入案和釋放(book and release),以及法官審查(magistrate review)。其中法官審查部分屬防火牆,如果法官認為某位犯罪者風險較高,仍會對他實施保釋金政策。

洛縣政府想得如此周全,卻仍引起不少反對聲音,尤其不少華人對此反彈甚大,問題出在哪?

有很大的原因,在於正反雙方沒有在同一軌道上。對於施政單位而言,解決監獄過度擁擠的問題較重要,且假設被釋放後再犯機率低,也就代表這些人不會對外界構成威脅。

但擔心的人考量點並不是再犯率,而是這些政策引來的預期心理,激發更多的犯罪動機。尤其是加州,有非常多的非法移民,有些人來此就是打算賭一把,只要不涉及重罪,很大的機率會是零成本保釋,鋌而走險的人反而會躍躍欲試,尤其今年以來愈來愈多的誇張搶劫,更加重了民眾對於犯罪的害怕心理。

高等法院只公布三周的數據,要讓民眾信服不容易,但從紐澤西經驗來看,未來洛縣的成效應不致太差。只是,數據再好看,恐怕也無法說服擔心的老百姓,如何能有效溝通縣府應再動動腦。