APEC會議 台灣爭取加入CPTPP

2023年APEC部長級會議，已於11月14、15日舉行，台灣由國發會主任委員龔明鑫（右）、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。（記者江碩涵╱攝影）

2023年亞太經濟合作（APEC ）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），已於11月14日、15日舉行。行政院政委鄧振中表示，已在現場向各國表達和爭取台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

台灣由國發會主任委員龔明鑫、鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。

針對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進度，鄧振中表示，已在會議中清楚向相關國家表達爭取台灣加入。APEC對台灣的幫忙相當大，台灣可藉此與其他國家部長直接討論，雖然各國反應或多或少不同，但由於台灣在多邊貿易組織中的表現一直都是相當高標準，也因此各國對台灣的印象也非常好。

他表示，目前CPTPP仍在處理英國的入會程序，沒有處理任何新會員案件。英國的處理案件訂定在2024年底，也因此程序仍得看狀況。

鄧振中表示，台灣除了產業極強，半導體在全球占了領先地位。貿易表現上也有非常驕傲的紀錄，台灣從未在WTO上被告過，也在多邊貿易中，與各國沒有重大的貿易與爭端。這些對台灣是非常有利的因素。

至於雙重課稅的議題討論，據了解，APEC領袖宣言今年聚焦數位科技、貿易衝突解決及解決供應鏈 ，台灣最大優勢就在半導體供應鏈，且台積電 創辦人張忠謀又代表出席領袖會議，成為台美租稅協議突破關鍵。

鄧振中表示，財政部長莊翠雲在會議期間已有很好的機會和美國政府充分討論。莊翠雲也已全力爭取，相信也有相當好的成果。