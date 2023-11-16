我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

APEC會議 台灣爭取加入CPTPP

記者江碩涵╱舊金山報導
2023年APEC部長級會議，已於11月14、15日舉行，台灣由國發會主任委員龔明鑫（右）、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。（記者江碩涵╱攝影）
2023年APEC部長級會議，已於11月14、15日舉行，台灣由國發會主任委員龔明鑫（右）、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。（記者江碩涵╱攝影）

2023年亞太經濟合作（APEC）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），已於11月14日、15日舉行。行政院政委鄧振中表示，已在現場向各國表達和爭取台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

台灣由國發會主任委員龔明鑫、鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。

針對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進度，鄧振中表示，已在會議中清楚向相關國家表達爭取台灣加入。APEC對台灣的幫忙相當大，台灣可藉此與其他國家部長直接討論，雖然各國反應或多或少不同，但由於台灣在多邊貿易組織中的表現一直都是相當高標準，也因此各國對台灣的印象也非常好。

他表示，目前CPTPP仍在處理英國的入會程序，沒有處理任何新會員案件。英國的處理案件訂定在2024年底，也因此程序仍得看狀況。

鄧振中表示，台灣除了產業極強，半導體在全球占了領先地位。貿易表現上也有非常驕傲的紀錄，台灣從未在WTO上被告過，也在多邊貿易中，與各國沒有重大的貿易與爭端。這些對台灣是非常有利的因素。

至於雙重課稅的議題討論，據了解，APEC領袖宣言今年聚焦數位科技、貿易衝突解決及解決供應鏈，台灣最大優勢就在半導體供應鏈，且台積電創辦人張忠謀又代表出席領袖會議，成為台美租稅協議突破關鍵。

鄧振中表示，財政部長莊翠雲在會議期間已有很好的機會和美國政府充分討論。莊翠雲也已全力爭取，相信也有相當好的成果。

APEC 供應鏈 台積電

上一則

安檢最高規 買菜都要查

下一則

蒙市華女伍妤婷失蹤 目擊者：事前曾阻止她下水

延伸閱讀

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會 張淑芬粉色外套吸睛

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會 張淑芬粉色外套吸睛
一洲焦點／APEC及拜習會現場報導、眾院預算命運？

一洲焦點／APEC及拜習會現場報導、眾院預算命運？
同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓

同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓
APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」
APEC台灣代表張忠謀抵達 僑領喊加油

APEC台灣代表張忠謀抵達 僑領喊加油
愉快的開會 張忠謀感謝蕭美琴安排

愉快的開會 張忠謀感謝蕭美琴安排

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來