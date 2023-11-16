駕車撞警1死24傷 男遭控過失致死

鑽石吧男子危險駕駛導致警察學員1死24傷的悲劇( Pexels)

來自鑽石吧 的23歲男子，尼古拉斯．古鐵雷斯(Nicholas Gutierrez)，被控在2022年11月16日，駕車衝撞正在進行跑步訓練的新進洛杉磯 縣警察人員，造成1人死亡、24人受傷。

洛縣 地方檢察官辦公室日前發布聲明，古鐵雷斯被指控犯下兩項嚴重過失致死罪和九項因駕駛不當致重傷的危險駕駛罪。如果被定罪，古鐵雷斯將面臨最多12年的有期徒刑。

警方表示，事發當時約有75名新進警察在洛杉磯近郊惠堤爾(Whittier)附近的一條街道上列隊奔跑，突然一輛SUV衝進對向馬路，撞向學員，接著撞上一個電線杆。共有有25名學員因此受傷，包括嚴重的頭部受傷和骨折。

其中名叫亞歷楊卓．馬丁尼茲（Alejandro Martinez）的學員在住院八個月後因傷重不治死亡。現任警長羅伯特．盧納(Robert Luna)表示：「重罪指控是為馬丁尼茲以及所有因此事件受傷的學員家庭伸張正義」。古鐵雷斯並未被檢驗出藥物或酒精陽性反應。

古鐵雷斯告訴KNBC-TV，他是一名安裝太陽能電池板的電工，在前往工作的途中睡著了，直到被學員們敲打車窗吵醒。古鐵雷斯說：「我不是故意的，我對此感到非常遺憾。」他的律師卡扎里安（Alexandra Kazarian）表示，古鐵雷斯和其家人會充分與執法機關合作。