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大火當天棄車逃命 事後被收拖車錢

洛杉磯訊
現場司機棄車逃命，現被要求支付拖車費。（KTLA5電視台）
現場司機棄車逃命，現被要求支付拖車費。（KTLA5電視台）

洛杉磯10號公路11月11日爆發大火，當時場景形同大地震，親歷者回憶人人都在逃命，非常瘋狂。數十名火場附近的司機被迫棄車逃命，一名大學生表示自己也是其中一員，但當他試圖取回車輛時，卻被要求支付拖車費，當事人認為不公。

Stacy-Sutton敘述，當時自己的車前面有很多人，車後面也有很多人，他被困在原地無處可去，在別無選擇的情況下，他和其他多名駕駛員一起棄車逃離火災現場。

脫離危險後，Stacy-Sutton打電話讓父親來接他。父子兩人表示，他們多次試圖詢問當局，如何以及何時可以從公路上取回自己的汽車，但都被告知離開該地區。Stacy-Sutton的父親指出，「我們從來沒有放棄這輛車，但是沒有人同意讓我們接近車輛，我認為當局可以直接讓我們把車開走，簡單明了。」

加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）事後拖走Stacy-Sutton的車，據當事人表示，他們從未接到汽車被拖離現場的通知。在沒有交通工具的情況下，接下來的幾天，這位大學新生不得不自掏腰包租車通勤。

火災爆發後的第三日，家人設法找到被拖走的這輛車，在支付拖車費和租金後，Stacy-Sutton 說他總共花了1000多元才把自己的車拿回來。這筆費用對這個大學新生來說不是小數目，他希望CHP能承擔一些責任，保險公司也能承擔一些責任。

CHP回應，他們沒有通知任何駕駛員放棄自己的車輛，並且只拖走11日留在火場附近的3輛汽車。當局鼓勵任何受到10號公路火災影響的人，致電213-744-2331聯繫CHP辦公室，或郵寄至CHP-Central Los Angeles Office, 777 West Washington Blvd., L.A., CA 90015。

親歷者回憶10號公路大火，人人都在逃命，非常瘋狂。（KTLA5電視台）
親歷者回憶10號公路大火，人人都在逃命，非常瘋狂。（KTLA5電視台）

加州 租金 租車

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