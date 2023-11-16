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大眾運輸少人搭 趁勢推廣好時機

編譯侯乃云 / 綜合報導

因應10號公路關閉帶來的影響，許多交通相關單位提出看法，希望透過增加停車場、公車，以及提高火車班次來解決困境。有些人認為事故的發生是改變交通行為的契機，能減輕10號公路通常以來的塞車問題。

Streetsblog LA的編輯喬．林登(Joe Linton)希望道路封閉能促使政治人物和政策制定者更加推廣大眾運輸。洛杉磯縣通勤者中不到10%使用大眾運輸工具，每天有30萬名駕駛需要使用封閉的10號高速公路。

比較過往公路因事故關閉的情況，洛杉磯大都會Foothill Gold Line發言人莉莎．李維．巴區(Lisa Levy Buch)說：「1994年的北嶺地震導致聖塔蒙尼卡高速公路的倒塌，相較當時我們現在有更好的選擇。」Foothill Gold Line正在擴展從阿蘇薩(Azusa)到波莫那(Pomona)的洛杉磯地鐵A線，預計在2025年完工。

洛杉磯地鐵A線從阿蘇薩一直延伸至長堤，被認為是110號和210號高速公路的替代道路，這兩條高速公路可能因為10號高速公路的封閉而變得更加擁擠。洛杉磯地鐵E線則是一條22英里的輕軌列車，與10號高速公路平行，往返於東洛杉磯和聖塔蒙尼卡之間，從東洛杉磯開往市中心、南加州大學、庫爾富城(Culver City)、聖塔蒙尼卡，然後返回。

洛杉磯 地鐵 加州大學

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