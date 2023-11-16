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緩解交通 洛市推免費公共交通

洛杉磯訊
I-10公路搶修期間，洛市DASH和通勤快車免費服務。(洛市長辦公室)
I-10公路搶修期間，洛市DASH和通勤快車免費服務。(洛市長辦公室)

在10號高速公路洛杉磯市中心路段因火災損壞搶修期間，市長貝斯（Karen Bass）特別公布了一系列緩解交通措施，其中包括在維修期內提供免費的公共交通選擇，希望鼓勵居民在修復期間選擇公交出行，以減少對市中心道路的依賴。

自11月14日（週二）起至年底，洛杉磯交通局將免費提供通勤快車服務，以方便居民前往市中心。該優惠適用於通勤巴士CommuterExpress的全部路線，此舉為暫時措施，旨在應對高速公路部分路段的關閉。同時，DASH巴士服務也將免費開放，此服務覆蓋多條路線，不僅便利當地居民，還與其他區域交通服務如Metro Rapid、Metrolink和Metro鐵路線相連接。

此外，貝斯還宣布將增加Metrolink火車從聖伯納汀諾站（ San Bernardino）和柯汶那車站（Covina ）到洛杉磯聯合車站（L.A. Union Station）的班次。洛杉磯地鐵亦將加強66號奧林匹克線（Olympic)）和251號索托線（ (Soto）的公車服務，這兩條線路目前受到延誤的影響最為嚴重。洛杉磯交通局（LADOT）也正在努力提升沿10號高速公路封閉區域的E線運行效率，目前該線路的乘客量已經增加了10%。

市政府已經特別製作了一份交通圖，指導市民如何通過多種交通方式前往洛杉磯市中心。其...
市政府已經特別製作了一份交通圖，指導市民如何通過多種交通方式前往洛杉磯市中心。其中包括地鐵服務、Metrolink火車以及市政巴士服務在內的多條連接路線。（洛杉磯交通局截圖）

洛杉磯 地鐵

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