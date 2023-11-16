年節愈過愈早 聖谷聖誕氣氛濃

距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，華洋民眾歡度年底三大節日，時間越來越提早。（記者楊青/攝影）

距離感恩節還有十天，聖蓋博谷各地已充滿聖誕和新年氣息，歡度年底三大節日，時間愈來愈提早。

洛杉磯著名的The Grove購物中心今年的聖誕點燈儀式，也首次破例在感恩節之前登場。節日零售商家表示，民眾年底節日採購提前開打已是大勢所趨，這些年一年比一年早，今年登峰造極。

美西百貨一位店員表示，黑色星期五 般的跳水折扣幾乎貫穿全年，使得民眾節日採購更加彈性，不少民眾的節日採購從傳統的集中購買變成了全年陸續分散購買，可能是近年節日季提早開始的主要原因，商家提前打折，加上網店的激烈競爭，實體店誰不提前動作就賺不到錢。

好市多（Costco）從勞工 節已開始陸續上架聖誕節 貨品，家得寶（Home depot），Lowe's等大賣場也緊跟其後。「勞工節過後不久聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾就上架了」，Costco一店員表示，他們今年聖誕節的銷售幾乎提前兩個月，現在離火雞節還有一個多星期，但聖誕節食品和各種禮盒九成都已經到位，連聖誕紅都已經到位，不少民眾買聖誕紅回去裝飾感恩節，跟這麼多年的傳統很不一樣。

聖誕節的銷售量在全美全年的單個節日消費中穩居冠軍，全國零售聯盟（National Retail Federation）多年統計數字顯示，聖誕節期間的銷售量為全美其他節日加總的五倍以上。不過今年的聖誕節氣氛早早登場，相當罕見。

南加州華人聖誕禮物進口商陳先生表示，疫情期間節日禮品進口經歷高運費和交貨大大延遲的痛苦，所以從2022年開始，不少進口商都提前進口，而且大量囤貨，換言之，預計到2024甚至2025年度的節日季節的貨物，都已在美國各地的倉庫中等待上架，商家隨時可以銷售。通貨膨脹居高不下，消費者更加精打細算，抓折扣提前採購。

BigCommerce在最近的一份報告中表示，2023年底購物季史無前例地提早。雖然近年的年底購物季一年比一年提早，2022年主要的大型商家在10月就提前推出黑色星期五（Black Friday）和網購星期一（Cyber Monday）的許多折扣，比歷年都要來得早。