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呂力川音樂會 為華人新移民教育平台募款

記者張宏/洛杉磯報導
「感恩有你 助力追夢」呂力川2023感恩慈善音樂會日前於洛杉磯舉辦，吸引數百名觀眾參與。（主辦方提供）
「感恩有你 助力追夢」呂力川2023感恩慈善音樂會日前於洛杉磯舉辦，吸引數百名觀眾參與。（主辦方提供）

「感恩有你，助力追夢」呂力川2023感恩慈善音樂會，日前在洛杉磯舉辦， 本次慈善演出為美國華人移民教育平台募款，演出匯集美聲、小調和男女高音演唱等精彩演出。

呂力川學習聲樂數十年，在音樂會上，他演唱多首大家耳熟能詳的歌曲，如「我愛你中國」、「北京頌歌」、「我和我的祖國」等經典歌曲，以及「在那遙遠的地方」、 「可愛的一朵玫瑰花」等旋律優美的中國少數民族歌曲。為滿足青年歌迷喜好，他還演唱「故鄉的雲」、「暗香」等流行歌曲。他同時邀請中國小調歌手赫拉含青、旅美女高音歌唱家楊紫萍、女高音歌唱家梁華、童星歌手Jessica Wang共同傾情獻唱。吸引近500名觀眾聆聽。

呂力川表示，活動邀請四川省歌舞劇院男高音歌唱家、知名詩人賈兵擔任音樂會總導演、原總政歌舞團舞蹈演員、中國體育舞蹈第一人李天翔擔任藝術總監。音樂是呂力川的愛好也是夢想，能通過演唱表達感謝，為慈善做出貢獻，同時能得到大家的支持和幫助，呂力川非常榮幸和感激。演唱會贊助款及門票收入扣除演出費用，將全部捐贈給美國華人新移民教育機構，幫助新移民弱勢族群，為其儘早融入美國社會提供培訓等教育支援。

教育 移民 華人

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