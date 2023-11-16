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服務洛縣15年 台女獲員工卓越獎

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣亞美員工協會9日在羅斯密舉辦年度社區和公共服務頒獎典禮。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣亞美員工協會9日在羅斯密舉辦年度社區和公共服務頒獎典禮。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣亞美裔員工協會（The Los Angeles County Asian American Employees Association，簡稱LACAAEA）日前在羅斯密舉辦年度社區和公共服務頒獎典禮，現場數百名洛縣亞裔員工聚集一堂，多名亞裔獲得表彰。來自台灣的陳昭曲（Jodi Chen） 獲得AAPI洛縣員工獎。

洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 和巴格（Kathryn Barger）出席活動，表彰當晚獲獎的員工。蘇麗絲表示，感謝亞美裔職員對洛縣政府的貢獻，也感謝大家多年來服務縣政府的居民。獲得特別Guest Honoee獎的Lisa Wong博士在政府精神健康部門工作，她表現出服務和奉獻的精神，她經常深入遊民區，不論居民來自哪裡什麼背景都一視同仁，感謝她對社區的貢獻。

來自台灣的陳昭曲服務洛縣政府15年，她的工作內容覆蓋洛縣多個部門。她獲得當晚「卓越」（Above and Beyond）員工獎，她和家人們一起慶祝這個時刻，她表示，很榮幸自己的付出能被看到，她在選舉登記註冊部門工作，她的工作是保證選舉順利安全的進行。明年即將舉行大選，這對華人社區非常重要，她呼籲會講多語言的亞裔能加入選舉義工團隊，讓更多人能夠投票。

Minh Nguyen和Belinda Theam獲得AAPI領導獎，Happy Buddha Kitchen獲得AAPI小企業獎。「太平洋亞裔家庭中心」（Center For The Pacific Asian Family）獲得APPI社區組織獎。

洛杉磯縣亞美裔員工協會會長嚴志豪表示，洛杉磯縣亞美裔員工協會付出的努力得到了肯定，他讚揚所有亞太裔的縣政府員工的表現，為洛杉磯居民提供了最好服務。

洛縣為全美最大縣，縣政府雇員超過10萬人，其中亞裔員工約2萬人。洛杉磯縣亞美裔員工協會創立於1972年，長期以來為亞裔美國員工和亞太裔（AAPI）社區爭取公平待遇，該組織目前有400 多名不同成員，代表30多個洛杉磯縣政府部門的亞裔職工。

洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis，左）為陳昭曲（Jodi Chen）...
洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis，左）為陳昭曲（Jodi Chen）頒獎。（記者張宏／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis，左五）和巴格（Kathryn Ba...
洛縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis，左五）和巴格（Kathryn Barger，左四）出席活動為當晚獲獎員工和主辦方頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
巴格（Kathryn Barger，左二）和獲得洛縣員工獎的陳昭曲（Jodi C...
巴格（Kathryn Barger，左二）和獲得洛縣員工獎的陳昭曲（Jodi Chen，左一）及其家人合影。（記者張宏／攝影）

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