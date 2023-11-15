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洛城新語／矽谷科技業虛胖 瘦身可走得更好

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近期又傳出含Google在內的四間加州科技公司裁員1700多人，包括聲音助手部門的20位數據科學家、Google新聞和招聘部門及母公司Alphabet旗下的Waymo自駕車部門；而Amazon也在今年10月啟動第二波裁員，解雇了9000多人。

所謂的FAANG是指Facebook（現為Meta）、Apple（蘋果電腦）、Amazon（亞馬遜公司）、Netflix及Google等五家美國科技業巨擘的合稱。這五家科技公司的動向，往往成為矽谷景氣的風向球。

去年開始，FAANG陸續傳出各種裁員風聲，不過之所以有這些動作，主要原因是疫情期間對科技業市場行情過度樂觀導致員工超額擴增，現在只是回到「正常模式」；換句話說，就是當年多聘的人，現在因為景氣並不如想像，而進行了裁減。

科技業產業循環快，隨時「滾動式」進行策略變更是家常便飯，尤其每到年底，各種裁員風聲傳出來，更讓所有科技人風聲鶴唳，不過這些消息是真的代表矽谷景氣不好嗎？這倒未必。

以Meta來說，自從2022年底傳出第一波裁員風聲來看，當時Meta的股價被砍到100多元上下，經過整整一年的公司重整，如今Meta的股價已經回到330多元，距離前波高點也不遠。

Meta在今年5月24日進行第三次裁員行動，也是Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）公告的「最後一波裁員」，累計三次共裁了2萬1000名員工，裁員過後反而股價節節上升，許多投資人給予更多肯定，認為Meta可以將人員精簡後，專注本業，對於一家科技公司而言，是更正確的方向。

根據Meta當時的內部信件指出，整體被裁員的對象主要集中在「非工程相關」的職位，進一步證明工程師在Meta的重要性，查克柏格也在今年3月時要求公司組織重整，目標就是讓公司更加平坦化、精簡化，讓人力用在更對的地方上。這才是真正矽谷科技菁英們應該要朝向的目標。

Google不例外，一向被視為最照顧員工工作和家庭的公司，一樣祭出了裁員手段，目標就是將「對的人放在對的位置」。據了解，Google在這波調整中採減少美國增加亞洲，將不少工程師的職位放到亞洲，尤其是台灣，台灣Google近期出現許多大舉徵才的項目，這代表人才的流動性以及降低公司營運成本的方法。

許多唱衰的人認為，矽谷科技業裁員，就代表矽谷的末日到來；但反過來看，裁員代表了科技業願意正向面對挑戰，也代表了產業重整的開始，裁員反而是重新檢視企業體質和發展項目的好機會。

裁員 Google 矽谷

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