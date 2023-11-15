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福爾摩沙小分隊 舞出台灣T-POP 征服聖塔蒙尼卡

洛杉磯訊
福爾摩沙小分隊今年再次以精湛舞技呈現台灣音樂的最新趨勢。（主辦方提供）
福爾摩沙小分隊今年再次以精湛舞技呈現台灣音樂的最新趨勢。（主辦方提供）

福爾摩沙小分隊「舞力全開 舞出台灣T-POP in Public」征服聖塔蒙尼卡，11日在人潮洶湧的旅遊地標聖塔蒙尼卡碼頭及三街商圈，用台灣音樂的熱情舞步點燃當地氣氛，讓大家認識台灣文化。

福爾摩沙小分隊去年在當地第三街演出引起轟動，今年他們再次以精湛舞技呈現台灣音樂的最新趨勢，並與觀眾們度過一個充滿活力和激情的早晨。當天，許多台美青年共襄盛舉，一起宣傳以及支持來自台灣的音樂文化。

演出由團長高欣怡親自率領，共演繹了11首融合當代台灣文化精髓的歌曲舞蹈。高欣怡表示，經過一年積極發展，團隊組成已慢慢國際化，不僅僅有台美年輕人，也吸引非台裔的舞者參與。來自各個年齡層的參與者讓活動更顯溫馨有趣，他們在這個著名的觀光地標上展示台灣音樂，讓人倍感振奮。

福爾摩沙小分隊成立於2022年，由一群充滿熱情的舞者組成。儘管成員來自不同的背景，但他們共同的目標是通過舞蹈，將台灣的音樂、歌曲和舞蹈融入到他們的表演中，向觀眾展示台灣文化的豐富多樣性。洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇等人也一起參與活動。

福爾摩沙小分隊「舞力全開 舞出台灣 T-POP in Public」征服聖塔蒙尼...
福爾摩沙小分隊「舞力全開 舞出台灣 T-POP in Public」征服聖塔蒙尼卡。（主辦方提供）

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