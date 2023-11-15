我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

佟昊澤藝術展 40多幅創作詮釋生命

記者楊青╱洛杉磯縣報導
佟昊澤「生命的賦詩」藝術展日前在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出。（記者楊青╱攝影）
佟昊澤「生命的賦詩」藝術展日前在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出。（記者楊青╱攝影）

知名旅美藝術家佟昊澤（Johnny Tong）「生命的賦詩」藝術展日前在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出，40多幅創作以樹根為主題載體，通過視覺藝術詮釋生命的頑强堅韌和生生不息，東方哲學與西方藝術珠聯璧合，吸引華洋藝術愛好者前往觀賞。

這次畫展匯集佟昊澤三年來創作的不同風格的藝術作品，也是佟昊澤的藝術工作室Fortunei art studio舉辦首展，為期一周的展覽包括油畫、水彩、丙烯和鋼筆等一系列藝術作品。他的學生數十件作品也同時展出。

「樹根」為主題的作品占據本次藝術展大幅空間。佟昊澤表示，他用樹根的藝術展現來紀念生命的經歷，枯萎和正在枯萎的樹木，展現著生命過程中所經歷的種種的困苦、風雨、挫折甚至傷痛，這些不尋常的經歷在它們生命的最後卻以優美的造型畫下句號。

佟昊澤（左）和經紀人琳琳（右）在「生命的賦詩」藝術展上。（記者楊青╱攝影）
佟昊澤（左）和經紀人琳琳（右）在「生命的賦詩」藝術展上。（記者楊青╱攝影）

這些年，他正是通過自己的畫筆和創作，記錄枯樹或凝重、或剛毅、或喜悅舒展、或旋轉飄零等生命過程中最閃光最動人的種種形態，「每個生命散發的光彩都值得記住」。他說，將枯樹所包含的生命意義用藝術的方式保留下來，傳播出去，希望給人對生命意義更多的思考。

佟昊澤來自中國北京，13歲開始學習傳統繪畫，赴美後繼續耕耘繪畫藝術。除繪畫外，他在皮雕方面也頗有造詣。在創作之餘，他還熱心公益，在南加州多個教會等公益組織無償教授孩子們繪畫基礎技能，許多孩子們因此點燃繪畫興趣，考入藝術院校深造。

佟昊澤「生命的賦詩」藝術展7日在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art st...
佟昊澤「生命的賦詩」藝術展7日在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出。（記者楊青╱攝影）

加州 北京 南加

上一則

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

下一則

雄獅旅遊「圓夢‧極光特輯」感恩季特優價

延伸閱讀

修復230多年名畫驚見「惡魔的臉」帶詭異微笑、尖銳獠牙

修復230多年名畫驚見「惡魔的臉」帶詭異微笑、尖銳獠牙
人力中心中文學校兒童中秋繪畫賽 成績揭曉

人力中心中文學校兒童中秋繪畫賽 成績揭曉
華裔作家伍振富新書發表 講述移民生活

華裔作家伍振富新書發表 講述移民生活
福爾摩沙博物館年會 融合藝術科技和台灣文化

福爾摩沙博物館年會 融合藝術科技和台灣文化
龍年藝術展徵作品 韓沁11日數字影像展

龍年藝術展徵作品 韓沁11日數字影像展
世報、美國味全繪畫賽 11/8截止收件

世報、美國味全繪畫賽 11/8截止收件

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機