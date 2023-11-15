佟昊澤藝術展 40多幅創作詮釋生命

佟昊澤「生命的賦詩」藝術展日前在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出。（記者楊青╱攝影）

知名旅美藝術家佟昊澤（Johnny Tong）「生命的賦詩」藝術展日前在拉汶棕樹藝術空間（Fortunei art studio, La Verne市）展出，40多幅創作以樹根為主題載體，通過視覺藝術詮釋生命的頑强堅韌和生生不息，東方哲學與西方藝術珠聯璧合，吸引華洋藝術愛好者前往觀賞。

這次畫展匯集佟昊澤三年來創作的不同風格的藝術作品，也是佟昊澤的藝術工作室Fortunei art studio舉辦首展，為期一周的展覽包括油畫、水彩、丙烯和鋼筆等一系列藝術作品。他的學生數十件作品也同時展出。

「樹根」為主題的作品占據本次藝術展大幅空間。佟昊澤表示，他用樹根的藝術展現來紀念生命的經歷，枯萎和正在枯萎的樹木，展現著生命過程中所經歷的種種的困苦、風雨、挫折甚至傷痛，這些不尋常的經歷在它們生命的最後卻以優美的造型畫下句號。

佟昊澤（左）和經紀人琳琳（右）在「生命的賦詩」藝術展上。（記者楊青╱攝影）

這些年，他正是通過自己的畫筆和創作，記錄枯樹或凝重、或剛毅、或喜悅舒展、或旋轉飄零等生命過程中最閃光最動人的種種形態，「每個生命散發的光彩都值得記住」。他說，將枯樹所包含的生命意義用藝術的方式保留下來，傳播出去，希望給人對生命意義更多的思考。