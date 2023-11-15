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火雞降價 感恩節大餐未必便宜

記者楊青╱洛杉磯報導
各大華洋超市和大賣場冷凍火雞陸續上架，優惠提前開打。（記者楊青╱攝影）
各大華洋超市和大賣場冷凍火雞陸續上架，優惠提前開打。（記者楊青╱攝影）

繼2022年衝上40年最高峰的通貨膨脹後，2023年的火雞價格可望回調，但是即將到來的感恩大餐，上館子或點外賣，價格預期仍不便宜。不少華人民眾表示，今年的感恩節，他們更願意選擇在家團聚。

包括好市多(Costco)、山姆俱樂部(Sam's Club)和Vons、Alberson、Smart&Final、Aldi、Stater Bros等大型連鎖商家，本周起陸續推出冷凍火雞；聖蓋博谷各大華資超市的冷凍火雞與過節食材，也紛紛上架。不少商家的節日食材優惠，比往年更早開打；部分商家提供每隻火雞20元左右折扣，但限量供應；不少大型華資餐館的傳統新鮮烤火雞，已開始接單。

聯邦農業部預測，今年感恩節火雞價格，同比去年感恩節下降。今年7月，全國火雞產量達4.323億磅，為感恩節供應奠定基礎。本周母火雞的平均零售價為每磅1.35元，比去年同期下降約8%。農業部表示，今年禽流感減弱，火雞養殖戶產量提高，感恩節前夕的火雞價格，可望繼續下降。

不過農業部經濟專家同時預測，今年感恩節整體食品成本仍然很高，尤其是節日配菜，比如土豆比去年再漲14%，地瓜上漲4%，罐頭綠豆漲9%，蔓越莓罐頭上漲60%，南瓜罐頭上漲30%，啤酒和葡萄酒分別上漲5.3%和1.2%。

與此同時，餐廳菜單價格的上漲幅度更大。雖然火雞價格下降，拉低了節日食材的上漲幅度，但很多餐廳不得不提供更高的工資，讓員工重返工作崗位，導致菜單價格上漲。預計外食價格比去年感恩節，提高約6%。

「今年火雞難得降價，而且幅度不小」，聖蓋博全統廣場傳統燒臘美食大師傅關明表示，去年70元一隻的感恩烤火雞，今年不會再看到。一隻夠全家食用的烤火雞，外加一盒臘味糯米飯，已降至66元，本周開始接到訂單。他表示，目前已準備100只烤火雞，倘若訂單增加，還會增加產量。

888海鮮大酒樓總經理Lucy陳表示，今年的鮮烤火雞每隻12至14磅，68元一隻，附送蝦米臘腸香菇糯米飯，足夠全家吃個痛快。她表示，總體物價居高不下，供應烤火雞根本沒有考慮賺錢，能夠吸引大家來光顧，已是商家最大快樂。

不少華人表示，今年感恩節他們會選擇在家團聚。家住阿蘇薩市（Azusa）的李小姐表示，感恩節孩子從外地回來，她打算請兩、三戶友人到家一起烹飪，每人貢獻自己的拿手好菜，一來節省，二來熱鬧。

大華、夏威夷、好運來、大中華等華資超市均表示，節日期間他們大大增加冷凍和新鮮雞、鴨、豬、牛和海鮮的備貨量，供應貨豐量足。

超市業者表示，雖然物價飛漲，但民眾還是有辦法讓口袋止血，比如可以用火雞胸肉替代傳統的整隻火雞，或購買大的冷凍火雞代替小的新鮮火雞。通常比整隻火雞更貴的火雞雞胸肉，在節日期間反而便宜。節日期間很多大型連鎖超市的雞、牛和豬肉價格，也可能比平常便宜一些，不妨多加利用。

各大華洋超市和大賣場冷凍火雞陸續上架，優惠也提前開打。相比去年，今年感恩節火鷄價...
各大華洋超市和大賣場冷凍火雞陸續上架，優惠也提前開打。相比去年，今年感恩節火鷄價格總體下降。（記者楊青╱攝影）

農業部 聖蓋博 華人

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