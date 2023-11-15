房地產龐氏騙局 LA建商涉詐800萬

一名洛杉磯男子因涉嫌一起800萬美元的地產「龐氏騙局」，面臨110項重罪指控和三項特別指控。(取自pexel.com)

房地產投資 領域中的「龐氏騙局」由來已久，但騙徒似乎屢試不爽，受害者亦不疑有詐。近日，一名洛杉磯 男子因涉嫌經營一起800萬美元的地產「龐氏騙局」，面臨110項重罪指控和三項特別指控。該案中，受害人多來自洛杉磯知名社團。

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)在日前的新聞稿中指出，在2010年至2020年間，洛杉磯居民塔姆金(Jeffrey H. Tamkin)涉嫌透過名下塔姆金開發公司(Tamkin Development Corporation) 和公共設施投資公司(Public Facilities Investment Corporation)騙取投資。

塔姆金自稱為公共機構開發建築物，待項目建設完畢後再將這些建築回租給公共機構以賺取租金。他向投資者展示了投資計畫、為投資提供擔保，並承諾高收益。

塔姆金主要從Hillcrest鄉村俱樂部、西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療中心和音樂中心之友聯誼會等知名組織招募投資者，其中多數是年長者、多年的朋友和熟人，以及一些透過口碑推薦的個人。

在這些資料和承諾文件中，並未包含與資金安全相關的內容。實際上，塔姆金利用投資者的資本金支付個人生活開支，並利用新加入的投資者資金償還早期投資者的到期收益。他向投資者隱瞞了名下公司在2010年至2020年期間經營持續虧損或營利微薄的情況。

十年來，塔姆金的騙局造成了多名受害人數百萬美元的損失，加州司法部對塔姆金的指控包括證券欺詐、盜竊、盜竊老人、洗錢、欺詐性證券計畫和加重金融犯罪（aggravated white-collar enhancement）等。邦塔呼籲潛在受害者可透過oag.ca.gov/report與加州司法廳聯繫。

在房地產行業，「龐氏騙局」由來已久卻屢查不止。10月底，一家名為Nanban的風險投資公司自2021年4月以來，以地產投資為名從數百名投資者那裡籌集了近1億3000萬美元，但實際上，這些資金被分配給了其他投資者，另有數百萬美元被挪為個人用途。美國證券交易委員會稱這是「典型的龐氏騙局」。