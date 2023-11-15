柑縣台灣商務博覽會 邀青商設攤

解說員帶大家導覽寶島文化村園區，開拓文化視野。(橙僑中心)

為促進台美商業交流及向當地主流人士推廣台灣，加州 柑縣台美商會與加州柑縣台美商會青商部於11月11日下午，在安那罕市(Anaheim) 迪士尼樂園 附近花園商場內，富有台灣特色文物的寶島文化村(Yiya Formosa) 共同籌辦「台灣商務博覽會」。活動以雙語進行，吸引青商入會，交流商情，並推廣宣傳台灣特色文化。青商部會長胡佳惠感謝商會成員的協助，讓今天活動順利展開，非常高興在現場見到很多新面孔，感謝各位會員帶著新朋友來參加這個活動。柑縣台美商會青商部是個提供青商交誼的平台，希望大家彼此認識並加入青商部，建立人脈，拓展商機。隨後並致贈感謝狀給與會的貴賓，感謝他們對青商部的支持及協助。

柑縣台美商會青商部邀請當地青商前來設攤，青商彼此交流認識，分享商情。主辦單位亦提供豐富抽獎獎品給與會來賓，交流歡樂之餘，青商亦在文化村內享受台灣美食，如炸春捲、炒麵，及體驗經典台灣夜市遊戲，包括套圈圈、彈子台等。 青商彼此交流聯誼、拓展商務，氣氛熱絡。(橙僑中心提供)