我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

柑縣台灣商務博覽會 邀青商設攤

橙縣訊
解說員帶大家導覽寶島文化村園區，開拓文化視野。(橙僑中心)
解說員帶大家導覽寶島文化村園區，開拓文化視野。(橙僑中心)

為促進台美商業交流及向當地主流人士推廣台灣，加州柑縣台美商會與加州柑縣台美商會青商部於11月11日下午，在安那罕市(Anaheim) 迪士尼樂園附近花園商場內，富有台灣特色文物的寶島文化村(Yiya Formosa) 共同籌辦「台灣商務博覽會」。活動以雙語進行，吸引青商入會，交流商情，並推廣宣傳台灣特色文化。青商部會長胡佳惠感謝商會成員的協助，讓今天活動順利展開，非常高興在現場見到很多新面孔，感謝各位會員帶著新朋友來參加這個活動。柑縣台美商會青商部是個提供青商交誼的平台，希望大家彼此認識並加入青商部，建立人脈，拓展商機。隨後並致贈感謝狀給與會的貴賓，感謝他們對青商部的支持及協助。

柑縣台美商會青商部邀請當地青商前來設攤，青商彼此交流認識，分享商情。主辦單位亦提供豐富抽獎獎品給與會來賓，交流歡樂之餘，青商亦在文化村內享受台灣美食，如炸春捲、炒麵，及體驗經典台灣夜市遊戲，包括套圈圈、彈子台等。

青商彼此交流聯誼、拓展商務，氣氛熱絡。(橙僑中心提供)
青商彼此交流聯誼、拓展商務，氣氛熱絡。(橙僑中心提供)

之後更有專人解說帶大家導覽Garden Walk商場園區，介紹目前商場的規劃，包括保齡球館、密室逃脫遊戲、特色小店與1樓海洋空間規劃，與即將入駐的鮮芋仙（Meet Fresh)，讓所有與會青商藉此機會瞭解及交換商情；接續的文化村內部導覽，讓大家猶如置身台灣，感受台灣風味旅遊樂趣，並學習台灣城鎮的多元文化。

與會嘉賓大合照，大家交流商情並推廣台灣文化，活動圓滿成功。(橙僑中心)
與會嘉賓大合照，大家交流商情並推廣台灣文化，活動圓滿成功。(橙僑中心)

加州 迪士尼 樂園

上一則

佟昊澤藝術展 40多幅創作詮釋生命

下一則

小雅屋 感恩節多款系列蛋糕 歡迎訂購

延伸閱讀

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
加州州長紐森宣布 10號公路3至5周內恢復通車

加州州長紐森宣布 10號公路3至5周內恢復通車
柑縣台灣商務博覽會 交流商情推廣台灣文化

柑縣台灣商務博覽會 交流商情推廣台灣文化
印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測
佛州犯罪率降 加州卻飆升 「歸因無法無天文化」

佛州犯罪率降 加州卻飆升 「歸因無法無天文化」
64%年輕勞工時薪低於18元 專家：衝擊加州未來經濟

64%年輕勞工時薪低於18元 專家：衝擊加州未來經濟

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機