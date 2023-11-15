我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

長者照護中心動土 阿市明年完工造福華埠

記者子為/阿罕布拉市報導
華埠服務中心在阿罕布拉市的新設施舉辦動土儀式（記者子為/攝影）
華埠服務中心在阿罕布拉市的新設施舉辦動土儀式（記者子為/攝影）

為提供更完善服務，華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)將在阿罕布拉市(Alhambra)打造一處多元社區醫療暨長者照護中心。11月13日，該中心舉辦動土儀式，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員共襄盛舉。

該社區醫療中心建在阿罕布拉市East Main街726號，整個設施佔地4萬3000平方呎，提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務，更規劃「年長者全面照護計畫 (Program of All-Inclusive Care for the Elderly)」 ，為年長者提供醫療及社會服務，該施預計2024年年底前完工。

華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示，該項目從疫情期間開始準備，至今已有三年，其間經歷很多困難，但都已克服。希望能和當地政府與社區組織緊密合作，為社區提供更多幫助。

聯邦眾議員趙美心表示，親眼看到這一設施的所在地，感覺空間很大。相信這間社區醫療中心建成後，能幫助到更多人。

聯邦眾議員趙美心（中）向華埠服務中心頒發賀狀。（記者子為/攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）向華埠服務中心頒發賀狀。（記者子為/攝影）

阿罕布拉市市議員Adele Andrade Stadler表示，華埠服務中心新設施選址在阿市，相信一定會給當地居民帶來更多福祉。阿市市府會全力協助新設施的建設和發展，希望未來這裡能提供更多高難度的醫療服務，比如乳腺癌檢測等。

華埠服務中心執行長伍競群表示，項目能夠最終落地，他很興奮。感謝所有官員的幫助。該設施從疫情期間開始策劃，兩周前動工，一路上有太多提供幫助的人。

到場嘉賓合影（記者子為/攝影）
到場嘉賓合影（記者子為/攝影）

華埠 眾議員 阿罕布拉

上一則

洛杉磯105、110號公路交叉口 14日又傳火警

下一則

11/18華埠服務中心 免費健康博覽會 還有抽獎

延伸閱讀

交通大學南加校友年會 5校旗同列

交通大學南加校友年會 5校旗同列
華埠服務中心阿市新址動土 旨在回饋社區

華埠服務中心阿市新址動土 旨在回饋社區
羅斯密健康日 免費接種申請白卡

羅斯密健康日 免費接種申請白卡
唐藝舞坊公演 古典舞盛宴

唐藝舞坊公演 古典舞盛宴
唐藝舞坊大型公演暨謝露嬉原創舞蹈晚會 古典舞盛宴

唐藝舞坊大型公演暨謝露嬉原創舞蹈晚會 古典舞盛宴
華埠大屠殺152周年 華美博物館舉行燭光遊行悼念

華埠大屠殺152周年 華美博物館舉行燭光遊行悼念

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機