長者照護中心動土 阿市明年完工造福華埠

為提供更完善服務,華埠 服務中心(Chinatown Service Center,CSC)將在阿罕布拉 市(Alhambra)打造一處多元社區醫療暨長者照護中心。11月13日,該中心舉辦動土儀式,聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員共襄盛舉。

該社區醫療中心建在阿罕布拉市East Main街726號,整個設施佔地4萬3000平方呎,提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務,更規劃「年長者全面照護計畫 (Program of All-Inclusive Care for the Elderly)」 ,為年長者提供醫療及社會服務,該施預計2024年年底前完工。

華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示,該項目從疫情期間開始準備,至今已有三年,其間經歷很多困難,但都已克服。希望能和當地政府與社區組織緊密合作,為社區提供更多幫助。

聯邦眾議員趙美心表示,親眼看到這一設施的所在地,感覺空間很大。相信這間社區醫療中心建成後,能幫助到更多人。

阿罕布拉市市議員Adele Andrade Stadler表示,華埠服務中心新設施選址在阿市,相信一定會給當地居民帶來更多福祉。阿市市府會全力協助新設施的建設和發展,希望未來這裡能提供更多高難度的醫療服務,比如乳腺癌檢測等。