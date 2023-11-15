展現台灣多元 洛華語文學習資訊分享成果

電音三太子展現台灣文化。（本報記者／攝影）

洛杉磯華語文學習資訊分享會，日前在華僑文教服務中心召開，當天約有300人出席；一同舉辦的台灣文化美食遊園會，更是大排長龍，讓許多民眾品嘗來自家鄉的美食 。

活動由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、南加 州中文學校聯合會等僑團共同舉辦，包括民選官員、領事團成員、華語文師生及僑領約300人出席，場面盛大溫馨。美食遊園吸引眾人排隊等候，多家餐飲店現場設攤，提供與會者免費的台灣美食。 華語文學習資訊分享會11月12日舉辦，出席貴賓合影。（本報記者／攝影）

經文處處長紀欽耀表示，自2020年12月「台美教育 倡議」簽署以來，迄今已有了19個「優華語校對校合作計畫」，並在全美設置54所「台灣華語文學習中心」，成果斐然。在南加充滿活力的台美人社群支持下，當地有3個「優華語校對校合作計畫」、8所「台灣華語文學習中心」，未來，經文處將持續與當地民選官員、政府機構、大學及中文學校等合作，推廣華語文教學。

南加州 中文學校聯合會會長車慶餘、爾灣加大講師謝若玫、華語文獎學金獲獎學生、以及台灣華語文學習中心的洋人學生代表，當日都上台分享教育、學習經驗。經文處教育組組長李政翰、洛僑中心主任陳敏永，也分享台美華語文教學的各項成果。

車慶餘表示，學中文非常重要，許多醫護人員、市政府官員等，為與病人、市民做更好的交流，都在努力學習中文。