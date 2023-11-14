周三起下雨 4天可達1～4吋 8000呎以上山區可望下雪

南加州 將變天！國家氣象局指出，一條含有水分的大氣河流（atmospheric river）預計將於本周晚些時候抵達南加 州，各地將降雨，4天內雨量可望達1至4吋，但不會出現洪水等破壞性的強烈或極端風暴。

奧克斯那（Oxnard）國家氣象局氣象學家斯威特（David Sweet）表示，他們預計14日（周二）天氣多為乾燥，部分地區降雨將從當晚開始，預計15日（周三）開始降雨範圍擴大，當晚會有陣雨。16日、17日會出現穩定降雨，但雨勢預估不會太大，至周六18日雨量逐漸減緩。

國家氣象局預估，洛縣 大部分沿海和山谷地區，預計至18日止降雨量約達2吋，高沙漠和山區降雨量預計1吋左右。包括洛縣、聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）至聖地牙哥縣（San Diego County）都會降雨。

此外斯威特說，海拔8000呎以上山區可望下雪，包括聖蓋博山和洛斯派洛斯國家森林（Los Padres National Forest）等。

除山區外，聖路易斯奧比斯波縣降雨量可能最多，坎布瑞亞（Cambria）預計降雨量將超過2.5吋，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和范杜拉（Ventura）縣海岸和山谷預計也有2吋雨量。預估這股氣流將於18日離開南加州。