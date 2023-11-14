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華文著述獎 老中青3代光耀文壇

記者劉子為/洛杉磯報導
今年西南地區獲獎的四位作者和其佳作在激烈競爭中脫穎而出。（記者子為/攝影）
今年西南地區獲獎的四位作者和其佳作在激烈競爭中脫穎而出。（記者子為/攝影）

11月12日，僑聯總會在羅省中華會館舉辦「美國西南區華文著述獎」頒獎典禮，西南地區共有四位獲獎者，囊括散文、小說、學術論著、新聞報導多個種類。今年賽事的參與者包括老中青三代，不同背景的參賽者們用筆墨書寫人生，以發揚華語文化。

由僑聯總會主辦的全球海外華文著述獎，至今已是第61屆。僑聯總會美西南辦事處主任文光華表示，今年的賽事競爭尤其激烈，主辦方共收到900多件著述，且大多創作精良。今年評獎十分嚴格，邀請台灣大學和文化大學的教授做出專業評價。文光華指出，西南地區雖然今年只有四位獲獎者，但四篇作品都格外出彩，其中一位獲獎者更是近百歲高齡，仍筆耕不輟，令人感動。

駐洛杉磯台北經文處副處長張正育表示，經文處一直注重華語文化傳承，洛僑中心正在舉辦華語文教育推廣的園遊會。他非常感謝僑聯總會能持續舉辦華文著述獎，希望該傳統能長久地延續下去。

羅省中華會館主席李金生表示，很感謝僑聯總會選擇在中華會館進行頒獎，今年中華會館也有成員獲得該著述獎，希望賽事能長久辦下去。

今年西南地區獲獎的四位作者和其佳作分別是：摘得文藝創作散文類頭獎的嚴筱意，其散文名為「天空的顏色」；獲得學術論著社會人文科學類三等獎的謝伯煥，其著作為「千山萬里伴我行」；獲得文藝創作小說類佳作獎的張小莓，其小說名為「伊莉莎白阿桂的956咖啡客棧」；獲得新聞寫作報導類佳作獎的丁曙，其作品為「蒙特利公園市大屠殺後系列報導等三篇」。

得獎者中的謝伯煥目前已90多歲，「千山萬里伴我行」是他的第一本著作，包含著他豐富精彩的人生回憶和思想結晶，他年輕時曾想攻讀文學，後陰差陽錯成為會計師，低調行善助人無數，近年回歸文學世界，希望用文字記錄人生，表達積極追求精神。

頒獎典禮當天還是中華民國國父孫中山先生157周年誕辰紀念日，在典禮正式開始前，眾人在華埠中山銅像中山廣場舉行獻花致敬儀式。

12日，僑聯總會在羅省中華會館舉辦了「美國西南區華文著述獎」的頒獎典禮。（記者子...
12日，僑聯總會在羅省中華會館舉辦了「美國西南區華文著述獎」的頒獎典禮。（記者子為/攝影）

蒙特利公園市 中華民國 華埠

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