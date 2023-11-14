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拍女模裸照做幌子 亞裔妓院赫見達官顯要流連

記者金維多、陳開、子為/綜合報導
三名亞裔在美東多地經營高級妓院，性工作者多為年輕亞裔女性。（賣淫團夥網站）
三名亞裔在美東多地經營高級妓院，性工作者多為年輕亞裔女性。（賣淫團夥網站）

三名亞裔在美東多地經營高級妓院，性工作者多為年輕亞裔女性，其服務的買春者包括民選官員和軍方高層，該賣淫團夥在近日被警方一網打盡，花費了三年多時間才破案，聯邦檢察官11月8日對外公開案件詳情，揭示賣淫網路的構建過程和破案過程。

影音來源：世說新聞團隊製作

該賣淫團夥的核心成員為三名亞裔，其中一名為南加托倫斯（Torrance）居民，該團伙目前被控多項罪名，包括開展性交易、教唆他人從事性交易、跨州跨國運輸性工作者、電信詐騙以及洗錢等。該賣淫團夥主要通過兩個網站進行攬客，網站宣稱客戶可以作為攝影師為美女模特拍攝專業裸照，但這只是預約性服務的一個幌子。網站上會提供性工作者的基本信息，包括身高、體重、胸圍和性感照片，這些性工作者多為亞裔，會定期更新名單。

該團伙主打高端賣淫路線，提供據稱身材火辣、床技高超的美女選擇，並且自建多個私密性好的妓院。買春者首先需要提供個人信息進行註冊，經過核實後會收到短信，短信會告知更具體的服務內容和價格，熱門服務包括BB，意思是無套性行為，和GFE，即女友體驗，提供性與情感上的雙重服務。至於服務定價，以無套性服務為例，一小時射精1次是450元，2次是540元，價格不菲。

該賣淫團伙提供的服務讓部分買春者流連忘返，起訴書顯示，有駕駛黑色路虎的白人買春者，連續在此地嫖娼2年，且每周至少去一次。這名買春者稱，他是經朋友介紹來這裡嫖娼。為了召妓的隱蔽性，他特地開通第二個號碼，用來掩蓋個人身分。他嫖娼只付現金，而且每次不重復。部分顧客會在召妓過後，在類似大眾點評的The Erotic Review網站寫下對性工作者的評測。例如長相是否與照片相符，具體提供哪些服務以及服務態度如何等。

根據案件的起訴書，該賣淫團夥的不少成員來自國外，包吃包住包機票，將她們不遠萬里走私到洛杉磯，再根據客戶的需要，將她們送往東岸與客戶見面。

該案件的三名亞裔被告職務有分工，41歲的女被告Han為68歲男被告James充當妓院老鴇角色，負責管理妓院的開銷，包括公寓租賃、水電及女孩的旅行費等。30歲的Junmyung，則充當馬伕角色，負責去機場接送女孩搬運行李等，有時還會幫女孩們買飯，減少進出公寓，避免讓其他住戶起疑。Junmyung還負責通過短信與客戶溝通，例如有哪些女孩有空可約等。

經營高檔妓院收入頗豐。例如用F1學生身分進入美國的Junmyung，此前銀行賬戶只有千餘元，自從擔任妓院馬伕，不僅常有3、4萬元存入銀行，還豪擲近7萬元買車。41歲的被告Han lee，則在30年時間淨賺80萬元。

可是紙包不住火。自2020年開始，執法部門從一位代號為「CS」的涉案人員口供中，獲得了這個賣淫團夥運營妓院的機密信息。CS為了爭取寬大處理和換取移民福利，選擇與警方合作提供線索。

CS在調查期間透露了一個代號「Sister」的人，2023年春「Sister」與波士頓的另一家妓院老闆諮詢如何租公寓，並認識了一名叫「Hana」的女性，「Hana」向「Sister」提供了James的信息，並利用James的雙重身份協助租賃公寓。警方之後證實「Hana」就是嫌犯Han。經過後續對其團夥開支收入等追蹤，誘敵深入鎖定賣淫活動場所，最終將三名嫌犯緝拿歸案。

該賣淫團夥主要通過網站進行攬客，宣稱客戶可以作為攝影師為美女模特拍攝專業裸照，但...
該賣淫團夥主要通過網站進行攬客，宣稱客戶可以作為攝影師為美女模特拍攝專業裸照，但這只是預約性服務的一個幌子。（賣淫團夥網站）

亞裔 南加 洛杉磯

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