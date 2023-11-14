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華美銀行董座吳建民 APEC迎賓

記者李怡╱舊金山報導
華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）
華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

為期一周的亞太經濟合作組織（APEC）會議正在舊金山舉行，舊金山市長布里德12日晚間招待了來自世界各地的官員和與會企業代表。華美銀行（East West Bank）董事長吳建民致歡迎詞。

舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

當晚的活動僅向部分受邀媒體與APEC與會代表開放。市府大樓內部以華麗燈光點綴，並搭建了舊金山的標誌性建築金門大橋，引得到訪嘉賓合影留念。歡迎儀式現場有原住民舞蹈與代表不同族裔的音樂表演，彰顯舊金山的熱情好客和多元文化的東道主禮儀。市府大樓被APEC藍點亮，會議進行時多量警車和諸多警員駐守，道路戒嚴，彰顯舊金山對於本次會議安保工作的用心和重視。

市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）
市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）

歡迎晚宴由舊金山市禮賓官穆杜（Maryam Muduroglu）主持。舊金山市長布里德與APEC工商諮詢理事會（ABAC）主席、華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）共同接待來自21個成員國的企業代表和官員。

吳建民致歡迎詞表示，為了加強與工商界的聯繫，APEC在1995年成立了工商諮詢理事會。 其理事會由APEC成員推薦三名工商界代表組成，負責對APEC貿易自由投資、技術合作和友好貿易環境等議題提出一線建議，並向領導官員和部長級會議提交匯總報告。

出席舊金山APEC歡迎晚宴的CEO代表Sfglobal執行長趙翠薇（左二）、美寶...
出席舊金山APEC歡迎晚宴的CEO代表Sfglobal執行長趙翠薇（左二）、美寶集團董事局主席徐鵬（右二）。（記者李怡／攝影）
華美銀行董事長吳建民（右一）與出席代表。（記者李怡／攝影）
華美銀行董事長吳建民（右一）與出席代表。（記者李怡／攝影）
歡迎儀式上的文藝表演。（記者李怡／攝影）
歡迎儀式上的文藝表演。（記者李怡／攝影）

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