華美銀行董座吳建民 APEC迎賓

華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

為期一周的亞太經濟合作組織（APEC ）會議正在舊金山 舉行，舊金山市長布里德12日晚間招待了來自世界各地的官員和與會企業代表。華美銀行（East West Bank）董事長吳建民致歡迎詞。 舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

當晚的活動僅向部分受邀媒體與APEC與會代表開放。市府大樓內部以華麗燈光點綴，並搭建了舊金山的標誌性建築金門大橋，引得到訪嘉賓合影留念。歡迎儀式現場有原住民 舞蹈與代表不同族裔的音樂表演，彰顯舊金山的熱情好客和多元文化的東道主禮儀。市府大樓被APEC藍點亮，會議進行時多量警車和諸多警員駐守，道路戒嚴，彰顯舊金山對於本次會議安保工作的用心和重視。 市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）

歡迎晚宴由舊金山市禮賓官穆杜（Maryam Muduroglu）主持。舊金山市長布里德與APEC工商諮詢理事會（ABAC）主席、華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）共同接待來自21個成員國的企業代表和官員。