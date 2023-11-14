華美銀行董座吳建民 APEC迎賓
為期一周的亞太經濟合作組織（APEC）會議正在舊金山舉行，舊金山市長布里德12日晚間招待了來自世界各地的官員和與會企業代表。華美銀行（East West Bank）董事長吳建民致歡迎詞。
當晚的活動僅向部分受邀媒體與APEC與會代表開放。市府大樓內部以華麗燈光點綴，並搭建了舊金山的標誌性建築金門大橋，引得到訪嘉賓合影留念。歡迎儀式現場有原住民舞蹈與代表不同族裔的音樂表演，彰顯舊金山的熱情好客和多元文化的東道主禮儀。市府大樓被APEC藍點亮，會議進行時多量警車和諸多警員駐守，道路戒嚴，彰顯舊金山對於本次會議安保工作的用心和重視。
歡迎晚宴由舊金山市禮賓官穆杜（Maryam Muduroglu）主持。舊金山市長布里德與APEC工商諮詢理事會（ABAC）主席、華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）共同接待來自21個成員國的企業代表和官員。
吳建民致歡迎詞表示，為了加強與工商界的聯繫，APEC在1995年成立了工商諮詢理事會。 其理事會由APEC成員推薦三名工商界代表組成，負責對APEC貿易自由投資、技術合作和友好貿易環境等議題提出一線建議，並向領導官員和部長級會議提交匯總報告。
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