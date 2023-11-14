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交通大學南加校友年會 5校旗同列

記者張宏／洛杉磯報導
交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮，圖為同宗同源的五所交通大學旗隊。（記者張宏／攝影）
交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮，圖為同宗同源的五所交通大學旗隊。（記者張宏／攝影）

交通大學南加州校友會12日在聖蓋博市舉辦創會80年年會和會長交接典禮，250多名賓客共襄盛舉。現任會長李學將會長之位交給候任會長賈旭東。賈旭東表示，就任後將積極促進校友間的聯誼與交流，並建立為交大南加州校友會服務的基金會。

交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮，各地校友聚集...
交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮，各地校友聚集一堂。（記者張宏／攝影）

現任會長李學表示，交通大學南加州校友會多年來在社區發揮積極作用，聯合創辦並承辦的品牌活動，如松竹梅千人野餐會至今已辦21屆、松竹梅獎學金舉辦10屆，思源杯沙灘排球賽至今已舉辦6屆。這些品牌活動不僅給校友們帶來活力，也加強社區聯誼。

候任會長賈旭東表示，很榮幸成為新任會長，這對他來說是一項光榮任務。未來會繼續促進校友聯誼與交流，增強校友會品牌活動，擴大校友間聯繫，鼓勵大家參與。同時繼續支持交大教育，包括提供獎學金、增強和母校合作，為學生提供更多就業機會等。賈旭東還將成立基金會籌備工作組，建立為校友會服務的基金會。

聯邦眾議員趙美心（中）為現任會長李學（右二）、候任會長賈旭東（右三）、理事長張鳴...
聯邦眾議員趙美心（中）為現任會長李學（右二）、候任會長賈旭東（右三）、理事長張鳴（左三）和前會長丁言愉（右一）等人頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

理事長張鳴也是南加中華高校聯盟現任理事長，他表示，交通大學南加州校友會80年來人才濟濟，創會會長錢學森是世界知名科學家。80歲年長者給人以暮氣之感，但80歲的交大南加州校友會，卻日益興旺發達，後繼有人。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、聖蓋博副市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳等人出席活動。校友會前會長張懋中如今是台灣新竹交通大學校長，也到場祝賀。

交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮。（記者張宏／...
交通大學南加州校友會12日在聖蓋博舉辦創會80年年會和會長交接典禮。（記者張宏／攝影）

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