參與世報「大家來寫書」出書 張勝雄：像自己孩子驕傲

張勝雄曾在亞凱迪亞擔任八年市議員，他的職業是醫生。（本報檔案照）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）前任市長、醫師張勝雄，在世界日報 「大家來寫書」活動中，出版自己的第一本新書《天南地北》。拿到新書的那一刻，張勝雄感慨，這本書就像自己的孩子，非常驕傲。

張勝雄回憶，自己閱讀報紙中獲悉世報每年為作者出版新書，因此萌發出書想法，但因為是第一次出書，在編排文字、照片上缺少經驗，感謝報社工作人員給予很大幫助。前後歷經一年多時間，張勝雄終於拿到自己的新書，「出版一本書就像生一個孩子，經過很多努力，書拿到手裡的時候，我感覺非常驕傲。」

《天南地北》一書，是張勝雄將過去10年，在世報南加讀者論壇發表的文章集結而成，共分成四個部分，包括醫學 、政治、旅遊、雜文共40多篇文章，取名《天南地北》，意指無所不談，不畏強權與禁忌。

張勝雄的職業是醫生，因此書中回憶他在醫學院的故事，如何成為醫生的過程。他探討加州健保系統的缺失，同時撰寫多篇醫學專業領域的文章，對幹細胞未來的趨勢、人工智慧在醫學上的應用提出獨到見解。

張勝雄出版第一本新書《天南地北》。（記者邵敏／攝影）

有趣又意想不到的是，很多人都是在閱讀文章後找到張勝雄做自己的家庭醫生，對此，他開心地表示：「在世界日報發表文章，幾年下來，我居然也有了自己的粉絲，在許多社交場合，我聽到讀者對我文筆的欣賞。」

張勝雄曾在亞凱迪亞擔任八年市議員，為民服務是其政治理想，無論地方、加州、乃至全國性的政治，他都有濃厚興趣，經常藉文字針砭時弊，發表個人看法。張勝雄也採用英文撰寫文章，將政治、醫學兩者結合起來，希望自己的觀點能被主流社會看到。

此外，《天南地北》一書中還收錄影評、讀後感、遊記等各類雜文。張勝雄說，看電影和讀書能讓他在虛擬世界遨遊，旅遊可以身臨其境，寫作則有不吐不快的感覺。他力求讓每篇文章都言之有物，讓讀者有所得。

談到10年前剛開始寫文章，張勝雄回憶最初的方格紙是太太準備，彼時才領悟所謂爬格子的意境；之後改用iPad撰文，如虎添翼，經常會覺得才思泉湧。如今已是退休年齡，張勝雄仍然堅持一邊兼職做醫生，一邊讀書、寫字、看電影，他說寫作可以保持大腦的靈活性，多用腦就不擔心癡呆症，自己一直是39歲，永遠都有年輕的心態。

對於接下來的打算，張勝雄想通過世報「大家來寫書」的活動，再出版一本書，書名初定為《戲如人生》，與前一本書相比，第二本將以長篇為主，會有更多自己的人生領悟和感受。「人來到這個世界上，就要留下一些東西，我希望人們看到文章時能想到我這個人，所謂文如其人。」

張勝雄將出席12月1日在世界日報舉行的「大家來寫書」第13屆新書發表會。有關「大家來寫書」活動出版詳情，可洽世界日報323-268-4982分機291。