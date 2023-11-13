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2特許學校教師授課涉反猶 遭撤職調查

編譯陳盈霖／綜合報導
哈瑪斯襲擊以色列平民後幾日，猶太教堂在校園周圍懸掛以色列國旗表達聲援。（KTLA 5電視台畫面）
哈瑪斯襲擊以色列平民後幾日，猶太教堂在校園周圍懸掛以色列國旗表達聲援。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，聖費南度谷（San Fernando Valley）阿達特阿里埃爾猶太教堂（Adat Ari El Synagogue）所屬的世界公民特許學校（Citizens of the World Charter School）兩名教師，日前向一年級學生分享「巴勒斯坦種族滅絕課程」言論遭學校撤職調查。

資深猶太教拉比舒登佛雷（Brian Schuldenfrei）10日在記者會上說，哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以色列平民後幾日，猶太教堂在校園周圍懸掛以色列國旗表達聲援。10月16日他收到特許學校校長電子郵件，轉達「某些教師」的擔心，並詢問「旗幟何時會摘下」。

舒登佛雷隨後意識到提出異議的「某些教師」教授所謂「人權」課程。他說，一位教師自豪的在IG上分享，「哈哈，我今天和我的一年級學生上了一堂關於巴勒斯坦種族滅絕的課程」，教師說道「我最喜歡的一個孩子說，『如果他們把土地還給巴勒斯坦，然後找到其他地方居住怎麼辦？』教師的言論中還用一個心形表情符號。」

舒登佛雷說，這些文字從幾個層面上來說都令人反感。「任何呼籲消滅以色列人都在表達一種有害的反猶太主義，否認猶太人在我們祖先的家園有生存的權利。心形表情符號是不正當的標點符號，用愛的幌子粉飾仇恨。」

隨後，該校董事會主席卡普蘭（Melissa Kaplan）宣布兩名教師遭撤職，承諾進行調查。

卡普蘭在聲明中表示，「學校譴責我們工作人員在社交媒體上發布的貼文，包括使用種族滅絕一詞。學校明確譴責猶太人應該離開地區等令人不安的言詞，我們譴責任何在我們學生中造成偏見或恐懼的教育。」

猶太 巴勒斯坦 以色列

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