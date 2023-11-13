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竊亡者財物 洛縣死因調查員遭訴

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣檢長賈斯康表示，自死者身上竊取財物辜負公眾期待。（取自KTLA電視台畫面）
洛縣檢長賈斯康表示，自死者身上竊取財物辜負公眾期待。（取自KTLA電視台畫面）

洛杉磯縣法醫局（Department of Medical Examiner）34歲的死因調查員Adrian Muñoz，因為不只一次從死者身上竊取財物，因此在洛縣警局（LASD）調查後，由洛縣檢察官提起公訴，罪名為一項重大竊盜的重罪與一項小型竊盜的輕罪，提審日期還未確定。

檢警歡迎民眾提供更多線索，可以撥打洛縣Crime Stoppers專線800-222-8477，或在L.A. Crime Stoppers網站留言。洛縣法醫長Odey Ukpo強調，他們非常重視本案，將會全力配合檢警調查。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）表示，法醫局的調查員位尊責重，不只要負責找出死因、發現犯罪跡象，還必須使遺族安心放手。但是這名檢查員偷竊家族信物，不僅傷害的民眾的信任，還侵害了對死者的完整記憶，嚴重背離職責，辜負死者與遺族的期待，賈斯康說。

Adrian Muñoz自2018年就任職於法醫局，但先是被監視器拍到取走死者身上的金質十字架，後又被查出私藏死者的罕見舊幣，因此在洛縣警局調查完成後，由檢方在本周提起公訴。

洛縣 洛杉磯

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