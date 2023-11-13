我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

華女分屍案 丈夫拋屍視頻曝光

記者邵敏／綜合報導
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，近日被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，近日被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）

37歲洛杉磯華女李梅(Mei Li，音譯)，近日被丈夫殘忍殺害並肢解，李梅父母至今生死未卜。兩段完整的視頻日前公布，一段顯示嫌犯拋屍垃圾箱的過程；另一段則顯示兇手僱人拋屍，但最終沒有成功。而視頻中顯示總共三個抓屍塊的黑色垃圾袋，目前只找到其中一個。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

35歲的兇嫌哈斯凱爾四世（Samuel Bond Haskell IV），涉嫌殺害華裔妻子李梅。現場監控視頻顯示，11月7日下午4時45分左右，他在恩西諾(Encino)范杜拉大道(Ventura Boulevard)與盧比奧大道(Rubio Avenue)交匯處附近停車場，往垃圾箱內傾倒一個黑色大袋子。洛杉磯市警察局（LAPD）事後稱，正是在這個停車場的垃圾箱旁，警方發現被肢解的女性軀幹，初步證實是嫌疑人的妻子、37歲的被害人李梅。

視頻中，嫌犯哈斯凱爾四世駕駛一輛白色特斯拉SUV車駛入停車場，停在垃圾箱旁。哈斯凱爾四世打開汽車後備箱，檢查周圍環境後，從車內抬出一個又大又重的黑色袋子，他很費力的將袋子扛到肩上，並走到垃圾箱處丟棄。畫面中可以看到，嫌犯在垃圾箱處停留一段時間，之後退出垃圾箱圍欄並關上門，很快駕駛車輛離開。

拋屍後的第二天，8日早上6時15分左右，這個黑色袋子被一名無家可歸者發現，當地警方迅速介入案件調查，並確定兇嫌正是被害人的丈夫。

另一段公布的現場監控視頻顯示，7日下午3時57分左右，兇手拋屍垃圾箱前一個小時，在哈斯凱爾四世和妻子曾經共同居住的家中，幾名工人正在幫忙將大垃圾袋裝進卡車，黑色袋子看起來與兇嫌拋屍垃圾箱的袋子一模一樣。

一名搬運工人表示，哈斯凱爾四世雇用他們搬運這些袋子，並告知三個袋子裡裝著石塊，但工人懷疑並非石頭，因為裡面的東西又軟又濕。 工人帶著袋子離開一個街區後，決定打開其中一個看下究竟，結果眼前一幕讓人魂飛魄散，袋子裡裝著的是人體屍塊。搬運工人迅速開車返回原地，並將袋子歸還給哈斯凱爾四世；他們將袋子放在房外車道上，同時退還搬運費用，之後報警。

當警察抵達現場時，這些黑色袋子已消失。視頻顯示，7日下午4時22分左右，工人退回黑色袋子後，哈斯凱爾四世駕駛白色特斯拉SUV離開家，4時45分到達拋屍現場，那裡距離他的住所約6哩，時間、地點完全吻合。

拋屍案發第二天，警方在垃圾箱處發現屍體碎塊，並在兇嫌家中找到血跡、以及其他與謀殺肢解妻子相符的證據。截至12日，警方只找到一個黑袋子，但工人描述的是三個袋子；其他袋子現在何處，尚不知曉。被害人李梅的父母至今下落不明，坊間猜測兩人可能也已遇害，警方尚未證實該消息。

嫌疑人哈斯凱爾四世已被捕，他被控犯有謀殺罪。哈斯凱爾四世曾是一名成功的導演和製片人。警方仍在尋找被害人李梅的父母，72歲的李高申(Gaoshen Li，音譯) 及64歲的王艷香(Yanxiang Wang，音譯)，任何有相關資訊的民眾，請致電877-275-5273，與洛市警察局聯繫。

嫌犯出錢請幾名工人搬運裝屍袋，後被拒絕。（監控視頻截圖）
嫌犯出錢請幾名工人搬運裝屍袋，後被拒絕。（監控視頻截圖）
兇嫌哈斯凱爾四世殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱，遭監控攝影拍到。（監控視頻截圖）
兇嫌哈斯凱爾四世殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱，遭監控攝影拍到。（監控視頻截圖）

特斯拉 洛杉磯 SUV

上一則

買房佣金觸法判例 影響待估

下一則

陳維明攜「自由女神」 抵舊金山抗議習近平

延伸閱讀

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
皇冠Estate首亮相？全新美規Toyota Crown SUV預告洛杉磯車展登場

皇冠Estate首亮相？全新美規Toyota Crown SUV預告洛杉磯車展登場
李梅分屍案兇嫌夫曾被判緩刑 警公布照片

李梅分屍案兇嫌夫曾被判緩刑 警公布照片
洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
芝加哥國慶遊行槍擊案 凶嫌父助買槍被判坐牢60天

芝加哥國慶遊行槍擊案 凶嫌父助買槍被判坐牢60天

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
微信名AJ的人，表示想邀請4名模特參加高跟鞋品牌活動。圖右為任霜霜（Gigi Yam）。（受訪者提供）

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

2023-11-07 20:49
面容清麗的女子進店後假裝問這問那拖住店員，但最後沒有任何購買。與此同時，一名男子進入店内經理辦公室盜竊。（圖：店家提供）

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2023-11-05 21:38
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
兩名武裝入室盜竊者試圖闖入洛杉磯的一戶人家，但勇敢的屋主扭轉了局勢，並與盜竊者發生了槍戰。（屋主監控影片）

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

2023-11-06 18:42
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」