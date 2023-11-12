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漢字嘉年華巡展 第2站到亞凱迪亞

記者張宏/洛杉磯報導
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）

沉浸式體驗漢字之美，寫書法、畫臉譜、漢字拼圖。2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞（Arcadia）8日舉辦開幕式，活動由北京國際漢語研修學院、南加州華人社團聯合會、美國南加州北京聯誼會聯合主辦。

（影音來源：記者張宏）

北京國際漢語研修學院院長桂帆帶領一行從芝加哥來到洛杉磯舉辦「漢字嘉年華」海外巡展第二站，展出內容包括「你好·漢字」、「遇見·北京」和「感受·中國」等幾個板塊， 桂帆表示，展覽秉持著「以漢字為媒」的宗旨，與洛杉磯當地華人華僑、更多的族裔朋友及熱愛中國文化的愛好者們展開關於「漢字和文化」的友好交流。展覽為期三天，大家可一同走進漢字的浩瀚宇宙，感受漢字的無限生機。

活動總召集人張素久表示，她是北京人，「遇見·北京」展區讓她格外親切，北京是全球擁有世界遺產最多的城市，北京中軸線是獨一無二的歷史文化遺產，更是一個動人的城市樂章，牆上一個個耳熟能詳的地名街名讓人們感受到北京中軸線深遠的歷史魅力和獨特建築文化特色。漢字是一種具有悠久歷史和豐富文化內涵的文字，它的發展和演變見證中國文化的輝煌和傳承。

大家在用十二生肖漢字印章印字。（記者張宏／攝影）
大家在用十二生肖漢字印章印字。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是活動總召集人，僑領張素久、北京國際漢語研修學院院長桂帆和僑領林連連...
從左至右依次是活動總召集人，僑領張素久、北京國際漢語研修學院院長桂帆和僑領林連連。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影...
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）
洋女婿現場製作兔爺燈籠。（記者張宏／攝影）
洋女婿現場製作兔爺燈籠。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右五）為主辦方頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右五）為主辦方頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
「遇⻅·北京」展區。（記者張宏／攝影）
「遇⻅·北京」展區。（記者張宏／攝影）
現場手繪京劇臉譜。（記者張宏／攝影）
現場手繪京劇臉譜。（記者張宏／攝影）
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式，現場來賓大合影。...
2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式，現場來賓大合影。（記者張宏／攝影）

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