漢字嘉年華巡展 第2站到亞凱迪亞

2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞8日舉辦開幕式。（記者張宏／攝影）

沉浸式體驗漢字之美，寫書法、畫臉譜、漢字拼圖。2023年「漢字嘉年華」海外巡展第二站在亞凱迪亞（Arcadia）8日舉辦開幕式，活動由北京 國際漢語研修學院、南加州 華人社團聯合會、美國南加 州北京聯誼會聯合主辦。

（影音來源：記者張宏）

北京國際漢語研修學院院長桂帆帶領一行從芝加哥來到洛杉磯舉辦「漢字嘉年華」海外巡展第二站，展出內容包括「你好·漢字」、「遇見·北京」和「感受·中國」等幾個板塊， 桂帆表示，展覽秉持著「以漢字為媒」的宗旨，與洛杉磯當地華人華僑、更多的族裔朋友及熱愛中國文化的愛好者們展開關於「漢字和文化」的友好交流。展覽為期三天，大家可一同走進漢字的浩瀚宇宙，感受漢字的無限生機。