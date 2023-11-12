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LAX直飛紐西蘭 3航空新增航線

洛杉磯訊
美國航空、達美航空和聯合航空陸續開通從洛杉磯國際機場 (LAX) 飛往新西蘭奧克蘭機場 (AKL) 的航班。（路透）
美國航空、達美航空和聯合航空陸續開通從洛杉磯國際機場 (LAX) 飛往新西蘭奧克蘭機場 (AKL) 的航班。（路透）

美國航空、達美航空和聯合航空將陸續開通從洛杉磯國際機場 (LAX) 飛往新西蘭（New Zealand）奧克蘭機場 (AKL) 的航班，顯示北美地區和新西蘭之間需求強勁。

美聯航已啟動從LAX出發前往新西蘭的季節性冬季航班，11月起每周執飛三趟航班，11月後至明年2月，每周執飛四個航班，由波音787-9飛機營運。達美航空則在10月底，即開通飛往新西蘭的定期航班。達美航空將從即日起至2024年3月前，每天使用空中巴士A350-900飛機，執飛洛杉磯到新西蘭航線，2024年3月至2024年10月間，每周提供三趟航班。從今年12月22日至2024年3月3日，美國航空將使用波音787-9飛機提供洛杉磯國際機場和AKL之間的每日航班。

新西蘭航空也營運AKL和LAX之間的航班，新西蘭航空表示，與疫情爆發前相比，北美航線運能增加26%。奧克蘭機場首席客戶長Scott Tasker表示，從今年月1月開始，新西蘭每周飛往北美的航班比2020年1月增加27班。表明新西蘭前往北美目的需求上升。新西蘭有七家航空公司直飛八個北美城市。

洛杉磯國際機場 達美航空 LAX

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