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消費季到 專家推省錢妙方

記者張宏/洛杉磯報導
在超市選擇賣相不好看的打折菜，能減少支出。（記者張宏／攝影）
在超市選擇賣相不好看的打折菜，能減少支出。（記者張宏／攝影）

二手產品可能是立竿見影的省錢撇步。年底假日消費季到來，除節日禮物、旅行等開支外，還有地產稅和保險等帳單，如何在不影響生活質量的同時節省開支，理財專家分享眾多撇步，省錢和存錢兩不誤。

富達投資公司新興客戶高級副總裁Kelly Lannan表示，改變財務習慣，必須讓人感到舒適才可持續，不要一上來就節省到頂，要誠實做好需求與現實平衡。先從一小步開始，每天節省14元，年底銀行帳戶就會多出5000元以上。

Lannan認為，最重要是抑制購買衝動。拿出最新的幾張信用卡帳單，仔細檢查支出是否存在浪費。如在瀏覽社交媒體時被推送購物廣告，就忍不住打開連結買下不必要的商品。或者看到打折的東西，不管用不用的到，喜歡就先買來放著。

了解弱點，才能加強防禦。例如在折扣誘人的商店購物時，先將信用卡留在家中改用現金支付，或許能讓消費者更冷靜。

選擇「不好看」產品，也是減少支出的方法之一。商店打折秘密，永遠是「不好看」東西折扣多，長得不好的菜蔬也是一樣。有些蔬果完全可吃，只是有凹凸或瑕疵，使其不符合雜貨店銷售條件。在超市裡尋找折扣區發現便宜但不影響食用的菜蔬，是不錯的方法。

在家做飯能迅速節省開支，以現在的物價，外食幾次的花費，足夠一個月在家做飯的伙食費。建議使用購物清單並嚴格執行，防止在逛超市時，購買不需要的物品。

購買二手產品，是以更實惠價格購買高價商品的好方法。華人Sandra需要某些工具或添置一些日用品和電器時，都喜歡去跳蚤市場或臉書的Marketplace尋找。

她說，這樣做不僅環保，且省錢，有時甚至能用不到一半的價格，買下成色仍然很新的商品。還有一些Yard Sale會免費送東西，Sandra通過Buy NothingTM群組以及Nextdoor程式，獲取免費和低價物品。

致電有線電視或電話公司要求折扣，是立竿見影的省錢方法，尤其你需求折扣的理由，是正在考慮轉向他們的競爭對手，客服通常都有辦法為妳降低費用。同時檢查是否購買太快的網路速度，或在有線頻道上花費額外費用；砍掉未使用的訂閱，或尋找長期根本沒有使用，但收取會員費的服務，如健身房會員。

降低能源成本，能毫不費力每年節省數百元。通過安裝自動調節溫度的恆溫器、改用節能LED燈、用填縫劑密封窗戶裂縫，有策略地使用百葉窗、窗簾。 如果考慮更重大的房屋節能升級，最好事先研究聯邦或州的相應激勵措施。最後不要忘記把節省下來的錢存入高收益儲蓄帳戶，日積月累感受複利的魔法。

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