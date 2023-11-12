樂活50加健康博覽會 關懷長者

醫療健保機構為長輩們提供資訊。（記者楊青╱攝影）

「樂活50加公益基金會（Happy 50 Plus Foundation）」11日舉辦年度中老齡健康博覽會，為南加 超過320名長者舉辦專題健康講座，免費施打新冠/流感疫苗 ，從腫瘤預防到心靈康復等全方位關懷銀髮族。

本屆中老年健康博覽會邀請南加州大學 凱克醫學院腫瘤內科助理教授、大腸直腸癌內科專家Jenny Zhou醫師現場開講，這也是樂活50加最受歡迎的線上講座「與名醫對話」。周醫師深入淺出講解大腸癌預防、治療及癒後照護。南加州大學阿凱迪亞醫院及南加州大學諾里斯綜合癌症中心的專業團隊，也到場分享中老齡朋友關心的醫療資源和服務項目。

南加資深臨床潛能心理諮商師黃逸凡( Beryl Huang )當天演講「心靈的傷，身體會記得」，剖析心靈受傷對身體的影響，進而可能導致病痛和疑難雜症，以及如何通過潛意識學習，幫助記憶存取，引導提升自我療癒能力。

基金會首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）表示，樂活50加獲得全美區域老齡協會（USAging）資助的新冠和流感疫苗接種服務，鎖定疫苗接種率整體較低的中老齡族群和殘疾人口，並加強服務長期資源不足的弱勢民眾。

她表示，樂活50加的目標是繼續提高中老齡疫苗的接種率，以減少住院人數和重症併發死亡率。從11月19日起到12月17日，每個周末在羅蘭崗、工業市、聖蓋博、羅斯密等華人聚集城市德成行或大中華超市，持續主辦打疫苗送禮卡免費社區服務，協助長輩和民眾安全度過疫情高發期。