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轎車無視停車標誌 巴士攔腰撞飛14傷

洛杉磯訊
當兩輛平板卡車到達將巴士拖出大樓時，轎車著火了，但消防員很快就撲滅了火災。（KTLA 5）
當兩輛平板卡車到達將巴士拖出大樓時，轎車著火了，但消防員很快就撲滅了火災。（KTLA 5）

長堤市警察局（Long Beach Police Department）11月9日（周四）下午接到報警，一輛超速行駛的轎車無視停車路標，與一輛公車巴士相撞，導致兩輛車撞向路旁的一棟建築，造成至少14人受傷。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

長堤市消防局（Long Beach Fire Department）表示，事故發生在當日下午3點17分左右，當時巴士正經過南街（South Street）和加州大道（California Avenue）交匯處，兩車相撞後，撞向了導致一旁的Boujie Crab海鮮餐廳。

長堤市警察局表示，初步調查顯示，這輛轎車當時正在加州大道上高速向南行駛，由於沒有在停車路標停車，與公車相撞，導致兩輛車都衝進了餐廳。

監控錄像顯示，轎車司機在闖過停車路標後，猛踩剎車致使車前兩輪傾斜，但卻為時已晚，橫向行駛的巴士撞上轎車後，兩車一起衝進了一旁建築。

餐廳老闆艾麗卡亨特 (Erica Hunt) 表示，幸運的是，當時餐廳裡沒有人。消防官員表示，有5人被送往醫院，傷勢輕微到嚴重不等，但情況都穩定。另有9人受輕傷，並在現場接受治療。

長堤市一輛超速行駛的轎車無視停車路標，與一輛公車巴士相撞，導致兩輛車撞向路旁的一...
長堤市一輛超速行駛的轎車無視停車路標，與一輛公車巴士相撞，導致兩輛車撞向路旁的一棟建築，造成至少14人受傷。（KTLA 5）

長堤 加州 洛杉磯

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