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長堤現聖路易斯腦炎病例

編譯陳盈霖╱綜合報導
長堤出現首例由蚊蟲傳播的聖路易斯腦炎病例。（取自KTLA 5電視台）
長堤出現首例由蚊蟲傳播的聖路易斯腦炎病例。（取自KTLA 5電視台）

KTLA 5電視台報導，長堤（Long Beach）市9日宣布，該市出現1984年以來，首例人類感染由蚊子傳播的聖路易斯腦炎（St. Louis Encephalitis，也稱SLEV）病例。官員稱，這名感染者住院治療後返家休養，目前尚未出現其他病例。

聖路易斯腦炎是蚊蟲為傳播媒介的急性病毒感染疾病，若遭感染的蚊蟲叮咬，就可能傳染給人類。根據聯邦疾病防治中心（CDC），大多數感染者無症狀，但有些可能有發燒、頭痛、噁心、嘔吐和疲勞等症狀。罕見的重症則可能出現神經侵襲性疾病、長期殘疾，甚至死亡。今年迄今為止，加州已出現12例SLEV者。

資料顯示，儘管大家都有感染SLEV風險，但50歲及以上有潛在健康問題者出現重症風險更大。目前尚無疫苗或藥物可預防該疾病。

長堤衛生局提醒民眾，傳播SLEV的蚊子在黃昏和黎明時最活躍，民眾最好使用含「避敵」（DEET）、IR3535、派卡瑞丁（picaridin）或含檸檬尤加利精油（oil of lemon eucalyptus）等驅蚊劑，檸檬尤加利精油不宜用於三歲或以下兒童。

此外，民眾最好穿著長袖襯衫與長褲，清除房屋周圍積水、修剪雜草、藤蔓、樹籬和草等。寵物餐具、水盆的水最好每週更換一次，同時妥善維護泳池、水療中心和池塘等。

長堤 聯邦疾病防治中心 加州

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