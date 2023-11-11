豪宅裝修糾紛／裝修糾紛多 律師：無證、借證皆違法

建築裝修糾紛層出不窮，南加州 資深商業出庭律師蔡玟慧表示，加州保護消費者利益法律嚴苛，如果承包商無執照施工，即便工程完成，承包商依然面臨退款，以及可能的刑事訴訟 和罰款。商業律師劉龍珠表示，近年房屋裝修糾紛案種類五花八門，歸因最大的癥結在於「無證裝修」、「借證裝修」非常普遍。

蔡玟慧蔡表示，加州近年針對「無證裝修」和「借證裝修」設立法規，規定承包商承接工程，一定要有建築裝修執照。無照施工即使完工，除工程材料款之外，雇主可拒付承包商的服務費和勞工費。如果雇主在支付後發現承包商無執照，依然可以通過法律渠道追回付款。

蔡玟慧表示，如果過程涉及被騙，比如承包商假說擁有建築裝修執照但實際沒有；或者借用別人執照，在加州均為違法。她解釋，無證裝修和借證裝修在加州屬輕罪（misdemeanor），除追究民事責任外，還可能面臨刑事追究，初犯不至坐牢，但可用刑法起訴。根據加州刑法，首犯罰款為5000元 ，累犯罰款可到5萬元，最重罰款可達工程合同款的20%。

無執照者與有執照者合開公司承接建築裝修工程在南加 州並非少數，蔡玟慧表示，這種情況公司主要負責人一定要求商業執照，如果合夥人從事與建築裝修工程密切相關事情卻沒有執照，依然可視為違法。如果沒執照的合夥人只是充當投資人或內部管理角色，則另當別論。蔡另提醒，在美國做裝修設計也同樣需要執照。

承包商的學歷光環在雇主雇用中扮演的角色，也是近年很多商業糾紛中的有趣議題。蔡玟慧表示，學歷與商業交易沒有法律聯繫，但雇主以學歷作為選擇承包商參考之一，無可厚非。行業中有執照的人很多，優秀學歷通常有加分效果，所以法庭通常會考慮雇主在簽約時是否包括這一點，可以成為法庭裁決是否存在「誤導簽約」的參考。

商業律師劉龍珠表示，美中兩國對裝修業者要求很不一樣，美國要求建築裝修業者都要經過專門學習和考核，手藝達標，而且瞭解相關法規；很多華人業者則是拜師學藝，沒有經過考核，移民後半路出家，一旦遇到精裝和細節，很容易出問題。