豪宅裝修糾紛／屋主彭先生：我提前付款反被追債

雙方白紙黑字同意在合同簽訂並獲建築許可後4個月内完工，原告彭姓屋主說，他按合同如期如數且提前超額向承包商支付了相關裝修工程款，卻沒有想到最後反倒相繼被玻璃、廚具、玻璃欄杆和泳池等多個建築分包商追債上門。

「我如約如時如數且提前把所有的該付款都開給了翁姓承包商，她卻不付或只是部分支付分包商的錢，然後告訴人家我沒有付錢，遊說他們直接找我要錢，且建議他們設置追債權liens（扣押令）」，彭姓屋主表示，直到工期大大拖延，自己的房產被分包商掛上了Liens，他才發現承包商把錢裝到自己口袋，拖欠資金的爛攤子卻全部推到他頭上。

「我和我的工人團隊起早貪黑工作到將近一個月的時候，還是一分錢都沒有拿到」，裝修彭姓屋主工程庭院設計的女建築師說，她是今年4月至5月間應翁姓承包商邀請加入彭家裝修工程並一度擔任現場工程經理。

這位不願透露姓名的建築師說，按照之前翁姓承包商和她簽訂的合同，翁負責拉工程，她出施工執照和技術及工人，雙方合作分股，翁四成，她的建築事務所六成。「説好我一個月拿6000元底薪，然後再說後期的分成，但是後來我發現她一直不給我錢」。

已在中美兩國已有20多年建築經驗的庭院設計師表示，「翁姓承包商當時說想要跟我合作，因為她沒有建築執照」，當時她一位朋友正在和翁合作一個項目，據她所知，她的朋友也是出建築執照和技術股的方式與翁合作，案子就是彭先生海邊豪宅工程。

「據我後來了解，屋主彭先生因承包商工程做得很糟糕，要換經理」，建築師說，她後來才知道，正是在這個時候翁接洽她，讓她去救場。「翁說讓我過去幫忙，前提是，翁說想跟我一起做庭院裝修工程，合夥開一個公司，說將來會拉來很多比較高檔的庭院裝修工程，我出執照和工人，雙方合作」。

建築師表示，她多年客戶都在爾灣 一帶，庭院工程大多是3到5萬元，十來萬元的工程算大的。所以當翁姓承包商說自己能拉到很大的活，就答應了翁，成了彭家裝修工程新的項目經理。

她說，後期在工地上，她目睹了屋主彭先生指責翁姓承包商違約，列舉了很多情況，當場宣布開除翁，「當時現場見證的人很多，翁並沒有反駁」。建築師說，後來也因自己和團隊工人工資被拖欠，而終止合作。