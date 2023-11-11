豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

南加 房屋裝修糾紛層出不窮，不過真正告上法院對簿公堂的卻是鳳毛麟角。南加州橙縣 新港灘華人 企業家彭先生七年前砸700多萬元在當地購買一處濱海豪宅，去年再投資超過百萬裝修打造夢想家園，卻演變成鬧上法庭的噩夢。

彭先生的建築裝修翁姓承包商承諾他們全家「當年聖誕節入住絕無問題」結果卻是實際工期一推再推，時過將近一年，工程仍一地鷄毛，實際裝修與藍圖面目全非，品質天地之差，屋主忍無可忍，將翁姓承包商及其設計團隊告上法庭。其中一被告公司因連續不應庭，目前已進入默認狀態（Entered Default）；另一家被告公司營業執照目前被判暫停使用。

橙縣華人企業家傑森彭與承包商簽署合約花120萬元左右裝修七年前700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

屋主控被告欺瞞學歷

「所有情況都始料未及」，新港灘（Newport Coast）華人屋主彭先生最近將翁姓承包商（法庭文件又名Jie Li）及其所在的Merry House、American First、Old Republic等公司一併告上橙縣高等法院（案件號30-2023-01332543-CU-BC-CJC），多項指控包括違反書面合同、違反明示擔保和默示擔保（Express & Implied Warranty）、違反誠信及公平交易法規、刻意失實陳述、疏失、違反州許可法規、不公平競爭等。

實際裝修圖。（彭先生提供）

彭姓屋主向橙縣法院遞交的訴狀指稱，基於被告翁姓承包商聲稱她獲得中國同濟大學建築及城市規畫學院博士學位的陳述，他與被告翁女及被訴公司簽署了房屋裝修協議。但他此後得知，被告從未就讀同濟大學，也沒有建築及其它相關專業的高等學位。換言之，被訴人涉嫌以欺騙手段獲得信任和裝修合同。

實際裝修圖。（彭先生提供）

彭姓屋主向法院提訴表示，2022年4月，他與被訴公司簽署房屋裝修設計書面協議，兩家公司同意設計包括室內裝修、室外景觀及結構設計圖在內的設計及建築招標文件，設計方案還包括家具合同，確認經由彭本人同意的高端家具、工藝品、內置品、材料、裝飾品等。

訴狀指出，2022年6月屋主與翁姓承包商簽署裝修建築書面合同，翁姓承包商同意以將近107萬元完成裝修項目，並承諾在2022年12月20日之前完工。

雙方同意的裝修設計圖。（彭先生提供）

對於彭先生的指控，被告翁姓承包商則辯稱，雙方對裝修完成工期以及相關配套家具產地合同的理解不同；至於原告向法院提訴被告以虛假學歷和具有影響力的名稱獲得信任和工程合同，翁姓承包商則反駁「就算我不是名校博士又怎麼了？」。

工程超期6個月未完成

彭姓屋主向法院提告指出，2022年8月，屋主與Merry Land公司簽署家具設計採購書面合約，屋主如期向該公司了支付9萬5000元採購費，該批貨物應該在房屋裝修結束之前到達，即2022年12月20日前。然而，相關商家的銷售回執單顯示，翁姓承包商實際上是在收到原告全額付款八個月後，才於2023年4月採購家具，嚴重欺騙和違約。

實際裝修圖。（彭先生提供）

訴狀稱，時至提告日，裝修工程已超期六個月尚未完成且品質違約，但被訴公司已收取原告約126萬元。原告申請法庭裁決被告賠償損害金額不低於150萬元、廢除設計協議並返還原告6萬元、廢除採購協議並歸還原告9萬5000元家具費、罰款500元並支付律師費、依商業和職業法規作出賠償和懲罰性賠償。

雙方同意的裝修設計圖。（彭先生提供）

實際裝修圖。（彭先生提供）

雙方同意的裝修設計圖。（彭先生提供）

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