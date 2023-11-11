亞太華人會計師論壇 探討AI

幾位獲獎者們自豪地站在舞台上，手持獎杯，喜悅洋溢。（北美華人會計師協會提供）

由北美華人 會計師協會主辦的亞太華人會計師合作論壇（APCCC Forum）10月30日至31日在拉斯維加斯的威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）成功舉行，來自美國各地及亞太地區的近20位行業專家進行了專題演講和交流，共同探討在AI 時代下的機遇與挑戰。

在兩天會議期間，美國國稅局 的遺產稅和贈與稅政策監督律師Lisa M. Piehl分享最新的稅法政策趨勢，上海方達律師事務所合夥人律師任文霞則分享其在跨境財富傳承規劃方面的專業知識，稅法律師曹逸彥分享美國信託在稅務規劃中的作用，而會計師梁俊鎧探討ESG和Pillar II對企業的影響，會計師葉俊麟則深入探討會計師在AI時代的機遇與挑戰。

論壇的尾聲由國稅局審計部計劃與績效分析總監Timothy Bilotta主講，他深入分享國稅局審計的趨勢。此外，國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter講述「降低通貨膨脹法」（Inflation Reduction Act）的相關內容，而國際企業價值評估分析師協會的主席Hanlin則分享全球事務驅動的企業估值分析。