劉冰家族珍藏捐出 上海文化節展出

洛杉磯文化達人劉冰捐贈的家族珍藏近日在上海2023文化節上展出。（上海文化發展基金會長青文化專項基金提供）

「把和上海美專、上海歷史有關的文物留在上海，是它們最好的歸宿」。91歲的洛杉磯出版界達人、文化界前輩劉冰先生近日應邀出席上海2023文化節長青機構藏上海美專書畫文獻展，紀念他的先父劉雅農先生誕辰120周年。劉冰捐出的上百件家族珍藏，讓觀眾有幸一睹20世紀20年代的上海歷史、文化和藝術風采。

劉冰1932年生於上海，童年曾和父母住在高安路春芬別墅。其父劉雅農為上世紀20年代上海美專第一屆畢業生，首任校長為劉海粟。劉雅農畢業後與同窗丁慕琴等六人共創了上海最早的西洋畫藝術研究社團「天馬會」，成為了20世紀中國最著名的美術社團之一。

抗戰時期，劉雅農常與馬萬里、謝稚柳等一同創作，曾擔任世界書局顧問、台北世界書局創始總經理等職，也與溥儒、張大千、郎靜山等人交往，後旅居洛杉磯，晚年定居成都。

劉冰秉承父親從事華文出版。他捐贈上海的家族珍藏包括父親珍藏多年的劉海粟、王濟遠、錢瘦鉄等名流字畫，錢瘦鉄、陳師曾、陶壽伯、劉雅農的印章；上海美專早期史料；劉海粟95歲旅美時為劉冰書寫的「自強不息」；錢瘦鐵刻贈劉雅農的石印等藝術珍藏；劉雅農的自傳手稿；上海美專旅台校友通訊錄等檔案文獻，總計101件。

事實上劉冰的捐贈從半個世紀前已經開始，這些年的捐贈更遍佈兩岸三地及美國各大博物館 、圖書館 、大學和研究機構，包括上海朵雲軒、陝西歷史博物館、四川博物館、華美博物館、中國印刷博物館、上海新聞出版博物館、漢廷頓圖書館、國會國家中央圖書館、猶太博物館、復旦大學、洛杉磯加大 、南加大、加州理工學院、爾灣加大等，均有他的祖傳和珍藏捐贈。

劉冰有兩件心愛之物，一是弟弟的遺物，二是父親的珍藏。劉冰同父異母的弟弟劉沛英年早逝，留給劉冰一本好友蔣孝文送的清末民初油光紙石印本「繪圖注釋神童詩」，上面有蔣介石親筆題字「此書為我少年朗讀之書，孝文大孫玩讀珍藏 四十四年七月八日於角板山」。

劉父的珍藏是盧洪昶出版的西方極樂世界圖紀事圖冊，該圖冊是劉父當年在上海美專學習西洋畫時期的莫逆之交陳曉、江偉、盧洪昶在西湖湖邊建造西湖草堂特別創作的巨幅油畫，用了整整兩年時間畫成。兩件寶物劉先生一直保存在銀行的保險箱中，直到後來分別捐贈給奉化溪口鎮紀念館和杭州市。